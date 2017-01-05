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Hamdi Ulukaya
İŞ-YAŞAM

Fast Company dergisine göre 2016´nın "en iyi lideri" Hamdi Ulukaya

Amerika'da ürettiği yoğurt ile bir anda dünya markası haline gelen şirketin Chobani firmasının sahibi Hamdi Ulukaya, hem şirket çalışanlarına hisse vermesiyle hem de bazı sebeplerden dolayı boykot edilmesine rağmen kararlığını ve azmini sürdürmesiyle "yılın en iyi lideri" ünvanına sahip oldu

05 Ocak 2017 Perşembe, 15:34:59 Güncelleme: 15:38:32 DHA

Amerika'da ürettiği Chobani yoğurdu ile kısa sürede en çok satan yoğurt markası olan ve geçen sene hisselerinin bir bölümünü işçileriyle paylaşacağını açıklayan Hamdi Ulukaya, Fast Company dergisi tarafından 2016 yılının en iyi lideri seçildi.

Dünyaca ünlü iş dünyası dergisi Fast Company, "2016'nın en iyi ve en kötü 10 liderlik hamlesi" listesini yayınladı. Yıla damgasını vuran liderlik performanslarını ortaya koyan listede, en iyi 5 sıralamasının bir numarası, ABD merkezli yoğurt devi Chobani'nin kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya oldu. Listede Ulukaya dışında Barack ve Michelle Obama, Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, Melinda Gates ve Google yönetimi bulunuyor.

"HEM ÇALIŞANLARA HİSSE VERDİ HEM BOYKOTA KARŞI GERİ ATMADI"

Fast Company, Türkiyeli girişimci Hamdi Ulukaya'ya en iyiler listesinin ilk sırasında yer verme gerekçesi olarak Chobani'nin hisselerini işçileri ile paylaşma kararını gösterdi. Dergi, gerekçeyi "En akıllı liderler, çalışanlarının çıkarlarını kollayanlardır. Chobani'nin CEO'su Hamdi Ulukaya, çalışanlarına şirketten hisse verme planı sayesinde bu kategoriye tam oturduğunu ortaya koydu," diye açıkladı.

Ulukaya'nın bununla da yetinmediğini belirten dergi, mültecilere iş olanağı yaratmasının kimileri tarafından hoş karşılanmadığını ve hatta markanın boykot edildiğini hatırlatarak şunları yazdı: "Ulukaya geri adım atmadı ve boykotun ilan edilmesinden yalnızca birkaç gün sonra Fast Company'nin her yıl düzenlediği İnovasyon Festivali'nde ihtiyacı olanlara yardım etmeye devam edeceğini açıkladı."

EN İYİLER VE EN KÖTÜLER

ABD merkezli olarak yayınlanan ve online versiyonu milyonlara ulaşan saygın Fast Company dergisi, 2016'nın en iyi ve en kötü 10 liderlik hamlesini iki ayrı liste olarak yayınladı.

HAMDİ ULUKAYA'NIN BAŞINI ÇEKTİĞİ "EN İYİ 5" LİSTESİ ŞÖYLE:

Hamdi Ulukaya, CEO, Chobani

Barack ve Michelle Obama, ABD Başkanı ve First Lady

Muriel Bowser, Washington, D.C. Belediye Başkanı

Melinda Gates, Bill ve Melinda Gates Vakfı

Google Yönetimi

Bu kategoride Apple CEO'su Tim Cook ve The Black Lives Matter adlı kampanyanın aktivistlerinden DeRay Mckesson ise onur mansiyonuna değer bulundu.

"EN KÖTÜ 5" LİSTESİNDE İSE ŞU İSİMLER YER ALDI:

Wells Fargo, Banka

Peter Thiel, Milyarder iş adamı ve girişimci

Roger Ailes, Fox News Yönetim Kurulu Başkanı

Yahoo Yönetimi

Donald Trump, ABD seçilmiş Başkanı

En kötüler listesindeki ilk 5'in yanı sıra "bahsetmeye değer" bulunan diğer iki isim de, medikal cihaz üreticisi Mylan ve Michigan Eyaleti yönetimi oldu.

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