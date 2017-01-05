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Vatandaşa 'altınlarınızı bankada muhafaza edin' çağrısı yapıldı

USTEK Genel Başkanı Özek:"Yastık altında tutulan altının ne ekonomiye ne de Türk lirasının değer kazanmasına faydası olur"

05 Ocak 2017 Perşembe, 16:04:25 Güncelleme: 16:08:39 AA

Uluslararası Teknolojik Ekonomik ve Kültürel İlişkiler Birliği (USTEK) Genel Başkanı Şükrü Özek, yastık altında tutulan altının ekonomiye de Türk lirasının değer kazanmasına da faydası olmayacağını belirterek, "Elinde altın bulunduran vatandaşlar bu altınlarını bankaların altın hesabına yatırmalı." ifadesini kullandı.

Özek yaptığı yazılı açıklamada, Türk parasını değersizleştirme çabalarına karşın halkın parasına sahip çıktığını, dövizini bozduran vatandaşların yatırım olarak altına yöneldiğini kaydetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın döviz bozdurma çağrısını desteklediklerini bildiren Özek, Türk lirasının değer kazanması için çalıştıklarını ifade etti.

"YASTIK ALTINDA TUTMAYIN" UYARISI GELDİ

Türkiye'nin gelişmesini önlemek isteyen dış güçlerin ekonomik açıdan ülkeyi kıskaca almaya çalıştıklarını vurgulayan Özek, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında kendini bir kez daha dünyaya ispatlayan Türk milletinin bu oyunu da bozacağını belirtti.

Açıklamasında altına yatırım konusuna da değinen Özek, vatandaşların altın birikimlerini ev veya iş yerlerinde tutmalarının güvenlik açısından sakıncalı olduğunu ifade etti.

Yastık altında tutulan altının ekonomiye ve Türk lirasının değer kazanmasına faydası olmayacağına işaret eden Özek, "Altınların finans sistemine dahil edilmesi kaçınılmazdır. Elinde altın bulunduran vatandaşlar bu altınlarını bankaların altın hesabına yatırmalı. Altınların bankada tutulmasıyla ülke ekonomisine katkıda bulunmak mümkündür. Yastık altında tutulan altın, finans sisteminde yok hükmündedir." değerlendirilmesinde bulundu.

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