İŞ-YAŞAM HABERLERİ
06 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Büyükanne maaşı
İŞ-YAŞAM

Torununa bakan büyükanneye bin 555 lira verilecek

Torununa bakan büyükannelere destek müjdesi, ses getirdi. Ne kadar maaş alınacağı merak edilirken, sigortalı bakıcı istihdam eden annelere sağlanan aylık bin 555 lira desteğin büyükannelere de verilmesi bekleniyor.

06 Ocak 2017 Cuma, 09:27:37 Güncelleme: 09:47:44

Hükümetin kadın istihdamını artırmak için çalışmaları devam ediyor. Çalışan annelere yarı zamanlı iş imkanı ve bakıcı desteğinin ardından, son olarak torun bakan büyükannelere maaş müjdesi verildi.

Türkiye genelinde torununa bakan milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme, büyük ses getirdi. Düzenleme ile kadın istihdamı teşvik edilecek, torununa bakan nineler de maddi destek alacak. Aileler düzenlemeden nasıl faydalanacağını merak ederken, desteğin ilk etapta 3 yaşına kadar torunlarına bakanlara sağlanacağı açıklandı.

YAYGINLAŞTIRILACAK

Öncelikle aralarında İzmir ve Bursa'nın olduğu 3 pilot ilde uygulamaya girecek düzenleme, 6 aylık denemenin ardından yaygınlaştırılacak. 3'üncü pilot ilin İstanbul veya Antalya olması beklenirken; asıl soru büyükannelerin ne kadar maaş alacağı oldu. Takvim'in haberine göre, 'Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi', alınacak maaş konusunda ipuçları verdi.

İzmir, Bursa, Antalya, İstanbul ve Ankara'da pilot uygulaması yapılan projede, 0-2 yaş arası çocuk sahibi çalışan annelere, sigortalı çocuk bakıcısı istihdam etmeleri halinde aylık 416 euro destek sağlanıyor. Büyükanne desteğinin de aynı doğrultuda olması bekleniyor. Yani torunlarına bakan büyükannelere aylık bin 555 lira (416 euro) ödeme yapılması öngörülüyor.

BAKAN AÇIKLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, projenin altyapısını oluşturduklarını belirterek, "Büyükannelere bebek bakım desteği çalışması olgunlaştı. Aile seçimleri yapılacak. Belirli kriterler arayacağız. Örneğin; 'ilk etapta bin aile' denilecek, izlenecek, ona göre yaygınlaştırılacak. Öncelikle 3 yaşına kadar destek öngörüyoruz" açıklamasını yapmıştı..

Takvim 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Süha Alıcı Bloomberg HT'de
İŞ-YAŞAM

Süha Alıcı Bloomberg HT'de
Memur-Sen açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı
İŞ-YAŞAM

İşte açlık-yoksulluk sınırımız!
ASELSAN'dan 45,2 milyon dolarlık sözleşme
İŞ-YAŞAM

Bir dev anlaşma daha imzalandı!
FETÖ'ye destek veren işadamları hakkında gözaltı kararı verildi
İŞ-YAŞAM

380 işadamı hakkında FETÖ’den gözaltı kararı!
Çin dev yatırım projesine hazırlanıyor
İŞ-YAŞAM

Çin bu işe 361 milyar dolar yatıracak!
Vatandaşa 'altınlarınızı bankada muhafaza edin' çağrısı yapıldı
İŞ-YAŞAM

Altınlarını yastık altında saklayanlar, dikkat!
Sebzeye yüzde 400 zam yapıldı
İŞ-YAŞAM

1 AYDA YÜZDE 400 ZAMLANINCA...
Torununa bakan büyükanneye bin 555 lira verilecek
İŞ-YAŞAM

İŞTE BÜYÜKANNELERİN ALACAĞI MAAŞ!
En iyi merkez bankası başkanı belli oldu
İŞ-YAŞAM

AVRUPA ONU SEÇTİ!
Donald Trump, SEC başkanlığına Wall Street avukatı Jay Clayton'ı aday gösterdi
İŞ-YAŞAM

TRUMP, TİLKİYİ KÜMESE BEKÇİ YAPIYOR!
Fast Company dergisine göre 2016´nın "en iyi lideri" Hamdi Ulukaya
İŞ-YAŞAM

İŞTE 2016'NIN EN İYİ LİDERİ!
TUİK verilerine göre meyve ve sebzede üretim artışa geçti
İŞ-YAŞAM

MEYVE VE SEBZE "GÜLDÜRDÜ", BUĞDAY VE FINDIK "ÜZDÜ"
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme