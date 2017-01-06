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Naci Ağbal: KDV iadesi aynı yıl yapılacak

Maliye Bakanı Ağbal:"Maliye Bakanlığı verilen yetki uyarınca, indirimli oranda mal ve hizmet tesliminde bulunan mükelleflerin nakden iadelerini aynı yıl içinde yapabilecek"

06 Ocak 2017 Cuma, 12:47:19 Güncelleme: 12:51:14 AA

Maliye Bakanı Naci Ağbal, indirimli oranda mal ve hizmet tesliminde bulunan mükelleflere nakden iadelerin aynı yıl içinde yapılacağını bildirdi.

Ağbal, AA muhabirine, TBMM'de kabul edilen ve Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu'nda değişiklik yapan düzenlemeyle indirimli oranda mal ve hizmet tesliminde bulunan mükelleflerin KDV'sine ilişkin nakden iadelerini ertesi yılı beklemeden alabilmeleri için Maliye Bakanlığına yetki verildiğini söyledi.

Söz konusu yetkinin önemine dikkati çeken Ağbal, "Maliye Bakanlığı verilen bu yetki uyarınca, indirimli oranda mal ve hizmet tesliminde bulunan mükelleflerin nakden iadelerini aynı yıl içinde yapabilecek. Böylelikle mükellefler alışları sırasında ödedikleri ancak mahsup yoluyla alamadıkları katma değer vergisini yıl içinde nakit olarak alabilecek." ifadelerini kullandı.

Ağbal, özellikle finansman ihtiyacı içinde olan işletmelerin bu yolla hem finansman imkanı elde edeceklerini hem de finansman maliyetinden kurtulacaklarını vurguladı.

Düzenleme ile KDV'nin işletme sermayesi üzerinde oluşturduğu yükün hafifleyeceğine işaret eden Ağbal, şunları kaydetti:

"Mevcut mevzuata göre mükelleflerimiz, indirimli orana tabi mal ve hizmet teslimleri nedeniyle yüklendikleri KDV'lerini ilgili yılda sadece mahsuben iade alabilmekte ancak nakden iade almak istediklerinde ertesi yılı beklemek zorunda kalmaktadırlar. Hükümet olarak yaptığımız bu düzenlemeyle belirlenen sektörler, mal ve hizmet grupları itibarıyla yılı içerisinde mahsuben iade edilmeyen verginin, yine belirlenen dönemler, örneğin üç aylık, altı aylık dönemler itibarıyla nakden iade edilebilmesine imkan sağladık. Bu şekilde şirketlerimize, mükelleflerimize olan KDV borcumuzu erken aşamada ödeme imkanı getirdik.

Özellikle bugünlerde finansman ihtiyacı hisseden işletmelerimize önemli bir imkan sağlamış olacağız. Bildiğiniz gibi bazı mal ve hizmet teslimlerinde perakende veya toptan aşamada katma değer vergisi yüzde 1 veya yüzde 8 olduğu halde bu malları satan veya üreten işletmelerimiz alışlarında yüzde 18 katma değer vergisi ödüyorlar. Bu durumda işletmelerimiz devletten alacaklı hale geliyor. Mevcut durumda bu borcumuzu bir sonraki yıl içinde nakit olarak ödüyoruz. İşte burada yaptığımız düzenlemeyle bu borcumuzu yıl içinde ödeme imkanı getirdik. Maliye Bakanlığı olarak bütçe imkanlarını da dikkate alarak yetkimizi kullanmak suretiyle özellikle ekonomide canlanmaya destek olacak lokomotif ve stratejik sektörlerde geçici düzenlemeler yapacağız. Bu düzenleme özel sektör işletmelerimiz için önemli bir imkan olacak."

"OCAK AYINDA 2 ÖNEMLİ ÖDEME VAR"

Maliye Bakanı Ağbal, ayrıca bu ay içinde bütün vatandaşları ilgilendiren iki önemli ödeme olduğunu anımsatarak, "Biliyorsunuz 6736 sayılı Alacakların Yapılandırılması Kanunu ile çok önemli imkanlar getirdik.

Vatandaşlarımız kanuna büyük ilgi gösterdi. Vergi alacaklarının yeniden yapılandırması kapsamında 
Bu ay yapılandırma yasası kapsamında ikinci taksitlerin ödenmesi gerekiyor.

Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanabilmek için ilk iki taksidin süresinde ödenmesi şartı var. İlk taksitlerini ödeyen vatandaşlarımız, bu ay ikinci taksitlerini ödemeyi unutmasınlar. Lütfen ödemeleri son güne bırakmadan ödesinler." diye konuştu.

Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) ilk taksidinin de bu ay ödenmesi gerektiğine dikkati çeken Ağbal, "Motorlu taşıtlarımızın 2017 vergilerine ait ilk taksitleri ödemeyi unutmayalım." dedi.

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