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İşletme kredisi
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Bakan Özlü, sıfır faizli işletme kredisine gösterilen ilginin büyük olduğunu açıkladı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü:"KOSGEB'in 15 bin KOBİ'ye sağlayacağı 'Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği' programında, şu ana kadar 9 bin 789 işletme kredi kullandırım işlemini tamamladı"

06 Ocak 2017 Cuma, 12:59:58 Güncelleme: 13:09:14 AA

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği"nden, şu ana kadar 9 bin 789 işletmenin yararlandığını belirtti.

Özlü, AA muhabirine, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) 15 bin KOBİ'ye sağlayacağı 50 bin liralık "Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği"ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu destekten yararlanmak için yapılan başvurulardan mutlu olduklarını dile getiren Özlü, 2017 içinde program kapsamında bir çağrı daha yapmayı planladıklarını söyledi.

Özlü, KOSGEB tarafından 9 bin 789 işletme için kredi onayının verildiğini belirterek, "15 bin KOBİ'ye sağlanacak Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği programında onaylanan bu işletmeler, bankalardan da onay alarak kredi işlemlerini tamamladı." diye konuştu.

KOSGEB'de kredi süreci devam eden işletme sayısının ise 5 bin 211 olduğuna değinen Özlü, "Bu destek programında, hak kazanan işletmeler içinde kredi kullanmak istemeyen veya bankalar aracılığıyla kredi kullanamayan işletmelerin yerine sistem üzerinden 5 bin KOBİ'nin yer aldığı yedek listeden yeni işletmeler belirlenecek. " ifadesini kullandı.

Faruk Özlü, 15 bin işletmenin tamamının kredi kullanım işlemi tamamlandığında 750 milyon liralık kredi hacmi oluşacağını aktararak, bu kredi hacminde 157 milyon 500 bin liralık kredi faizinin KOSGEB tarafından karşılanacağını kaydetti.

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