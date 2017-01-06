Osmanlı'dan günümüze Türkiye'nin 'kimlik kartları'

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Bu yapı gereğince Osmanlı halkına ilk nüfus tezkiresi dağıtılmaya başlanmıştır. Ancak bu nüfus tezkirelerinin herhangi bir nüfus kaydına dayanmaması ve tezkireyi taşıyan kişinin herhangi bir nüfus kütüğüne kayıtlı olmaması nedeni ile özel ve resmi işlemlerde pek yararlı olmamıştır. Bu sebeple toplumumuzda hiçbir işe yaramayan bu belgelere kafa kağıdı adı takılmıştır. 1889 yılında sicili nüfusu ahali umumiyesi adı verilen bu kurum tarafından Osmanlı’da ilk nüfus cüzdanı Devleti Aliye-i Osmani tezkiresi dağıtılmaya başlanmıştır” dedi.