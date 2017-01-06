Hakem heyetlerine başvuru limiti arttırıldı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın, "6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68. ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6. Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeye göre tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvuruların parasal sınırı güncellendi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Avukat Cevat Kazma, ilçe tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurularda limitin 2 bin 400 liraya çıkarıldığını açıkladı. Avukat Cevat Kazma, tüketicilerin mağdur olmaması adına yeni başvuru sınırları hakkında dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Tüketicilerin bulundukları illerin statüsüne ve parasal sınırlara göre il veya ilçe tüketici hakem heyetlerine başvuracaklarını söyledi.

Yılın ilk günü itibariyle 2 bin 400 liraya kadar olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine başvurulabileceğini ifade eden Cevat Kazma, büyükşehir statüsündeki şehirlerde yaşayan tüketicilerin 2 bin 400 lira ile 3 bin 610 lira arasındaki uyuşmazlıklar için il tüketici hakem heyetlerine başvurması gerektiğini kaydetti.

Büyükşehir statüsünde olmayan şehir merkezlerinde ise 3 bin 610 lira altındaki uyuşmazlıklar için il tüketici hakem heyetlerine başvurulacak.

Avukat Cevat Kazma, 3610 TL'ye kadar olan uyuşmazlıklarda, tüketici hakem heyetinden bir karar çıkmadan icra takibi yapılamayacağını sözlerine ekledi.