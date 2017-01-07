Haliç'e "Haliç Su Sporları Merkezi" kurulacak

Son yıllarda Haliç'te birçok su sporu yarışması ve aktivitesi düzenleniyor. Kürek tekneleri baştan sonra bu tarihi su yolunu arşınlıyor. İstanbullular kürek, yelken ve dragon yarışlarıyla burada kıyasıya mücadele veriyor.

Her yaştan ve her meslekten İstanbulluyu Haliç'in sularında görüyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de Haliç'teki bu hareketliliği desteklemek su sporlarına ilgi duyan gençlerin bu ilgisini profesyonelliğe dönüştürmek adına güzel bir adım attı. Haliç'i su sporları merkezine dönüştürmek için kolları sıvayan İBB'de Su Sporları Merkezi Meclis'te teklife sunulmuştu.

Mülkiyeti İBB ve Maliye hazinesinde olan bir kısmı boş bir kısmı park alanı olan bölgede Su Sporları Merkezi'nin kurulması için bu teklife Ulaşım Müdürlüğü bazı şartların yerine getirilmesi koşuluyla olumlu yaklaşmıştı. Teklifin sonunda yer alan komisyon görüşünde de bu düzenlemenin "kamu yararı" taşıdığına değinilerek projenin hayata geçirilmesi oyçokluğuyla kabul edilmişti. İşte o teklifin üzerinde çalışılan proje tamamlandı.

PROFESYONEL YARIŞLAR

Oyçokluğuyla İBB Meclisi'nde kabul edilen proje tamamlandı, yapı çalışmalarının başlaması için gün sayılıyor. Proje kapsamında Haliç'in kano ve kürek müsabakalarının yapılacağı bir merkez haline getirilmesi hedefleniyor. Merkez 11 dönüm alan üzerine kurulacak ve yüzde 95'i yeşil alan olacak. Merkezde, spora ilgi duyan gençler profesyonel anlamda çalışmalar yapabilecek ve yarışmalara katılabilecekler. Artık amatör yarışmalar ve aktivitelerde bulunan gençler profesyonelleşerek bu merkezde yarışlara hazırlanabilecek.

YILSONU BİTECEK

Haliç Köprüsü'nün Halıcıoğlu ayağında konuşlandırılacak merkez için estetik ve ekolojik durum da gözetildi. Merkez depreme de dayanıklı cam ve ahşap malzemeden dizayn edilecek. Dışarıdan bakıldığında etrafını tamamen çevreleyecek cam yapı sayesinde iç mekan görülebilecek. 11 dönüm alanda 800 metrekarelik yapı olacak. Önümüzdeki günlerde çalışmalarına başlanacak projenin yıl sonuna doğru bitirilmesi ve hizmete açılması planlanıyor.

Yenişafak