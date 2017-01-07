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TMSF'ye devredilen şirketler 'basiretli tüccar' gibi yönetilecek

TMSF'ye devredilen veya kayyum olarak TMSF'nin atandığı şirketler, soruşturma ve kovuşturma sonuna kadar "basiretli tüccar" gibi yönetilecek.

07 Ocak 2017 Cumartesi, 12:20:21 Güncelleme: 12:21:35 AA

Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbi̇rler Alınması Hakkındaki 680 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Resmi Gazetenin son mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnameler gereğince kapatılan ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne veya Hazine'ye devredilen şirketler hariç olmak üzere; birinci ve ikinci fıkra kapsamındaki şirketler, soruşturma ve kovuşturma sonuna kadar, TMSF'nin gözetiminde, TMSF'nin ilişkili olduğu bakanın atadığı yöneticiler tarafından ticari teamüllere uygun olarak, "basiretli tüccar" gibi yönetilecek.

Bu şirketlerin yöneticileri TMSF'nin ilişkili olduğu bakan tarafından atanacak ve görevden alınacak.

Bu şirketlerin mali durumu, ortaklık yapısı, piyasa koşulları veya diğer sorunları nedeniyle mevcut halin sürdürülebilir olmadığının tespit edilmesi durumunda, şirketin yahut varlıklarının veya 5271 sayılı Kanunun 128'inci maddesinin 10. fıkrasında belirtilen mal varlığı değerlerinin satılmasına veya feshi ile tasfiyesine TMSF'nin ilişkili olduğu bakan tarafından karar verilebilecek.

Satış ve tasfiye işlemleri ilgili şirketin yönetim kurulu tarafından yerine getirilecek. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar TMSF'nin ilişkili olduğu bakan onayıyla belirlenecek.

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