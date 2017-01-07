DİMES'te 16 milyon liralık vurgun gerçekleşti

Büyük vurgun, şirket hesaplarında son dönemde ortaya çıkan dengesizliklerin ve şirketin kâr payının hızla düşmesi üzerine yapılan incelemeler sonucunda ortaya çıktı. Bu incelemede, son 5 yılda muhasebe sorumlusu Ayhan Şahin'in 59 ayrı para hareketiyle zimmetine toplam 15 milyon 760 bin 150 lira geçirdiği belirlendi. Bunun üzerine şirket, Tokat Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

HER ŞEYİ ZİMMETİNE GEÇİRMİŞ

Hürriyet'in haberine göre, soruşturma kapsamında Şahin'in kendisi ve çocukları üzerine toplam 19 lüks daire, yüz dönüm arazi, 6 adet son model lüks otomobil satın aldığı ortaya çıktı. Şahin'in banka hesabında nakit 7.5 milyon lira olduğu da tespit edildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Geçen aralık ayında gözaltına alınan Şahin, polis ifadesinde kendisine isnat edilen suçlamaları kabul ederek bahse konu parayı geri ödeyeceğini beyan etti.

Sabah