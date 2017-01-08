İŞ-YAŞAM HABERLERİ
08 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Rize-Artvin Havalimanı
İŞ-YAŞAM

Rize-Artvin Havalimanı için teklifler 12 Ocak'ta

Dünyanın üçüncü, Türkiye'nin ikinci, deniz üzerine dolgu yöntemiyle inşa edilecek havalimanı olacak Rize-Artvin Havalimanı için mali teklifler 12 Ocak'ta alınacak

08 Ocak 2017 Pazar, 11:34:37 Güncelleme: 11:36:06 AA

Dünyanın üçüncü, Türkiye'nin ikinci, deniz üzerine dolgu yöntemiyle inşa edilecek havalimanı olacak Rize-Artvin Havalimanı'nda mali teklifler 12 Ocak'ta alınacak.

Alınan bilgiye göre, Rize merkeze yaklaşık 34 kilometre, Trabzon merkeze yaklaşık 105 kilometre ve Artvin sınırına 75 kilometre uzaklıktaki Yeşilköy ve Pazar sahili mevkisine inşa edilecek havalimanı için mali teklifler, 12 Ocak Perşembe günü sunulacak. İhaleye, ön yeterlik başvurusunda bulunan 11 firmadan 5'i davet edildi.

İhaleyi kazanan firma ile sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak. Yer tesliminden itibaren bin 800 günde havalimanı tamamlanacak.

Uluslararası konvansiyonel boyutta yapılacak havalimanının, 3 bin metreye 45 metrelik pisti, 265 metreye 24 metrelik taksi yolu denilen bağlantı yolu ve 300 metreye 120 metrelik de apronu olacak. İniş kalkışlar için Boeing 737-800 tipi uçaklar referans alınarak projelendirilen havalimanında, yaklaşmalarla birlikte 4 bin 500 metrelik bir alanda denize paralel olarak doğu batı aksında bir pist ve pist bağlantı yolları yapılacak.

Havalimanı için yaklaşık 25 milyon ton taş dolgu olmak üzere toplam 88,5 milyon ton dolgu yapılacak. En derin yeri 22 metre olmak üzere ortalama 17 metrelik bir dolgu oluşturacak.

Havalimanı, terminal binası ve diğer üst yapı tesisleriyle yılda 2 milyon yolcuya, Türkiye'nin 56. havalimanı olarak hizmet verecek.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Haliç'e "Haliç Su Sporları Merkezi" kurulacak
İŞ-YAŞAM

Haliç'e dev proje!
Şans oyunları lisansı Varlık Fonu'na devredildi
İŞ-YAŞAM

Şans oyunları lisansı Varlık Fonu'na devredildi
İki Türk bankasına ceza verildi
İŞ-YAŞAM

Türk bankalarına KKDF incelemesi!
Yeni İstanbul Havalimanı'nın yüzde 40'ı tamamlandı
İŞ-YAŞAM

Atatürk Havalimanı ne zaman kapatılacak?
Hakem heyetlerine başvuru limiti arttırıldı
İŞ-YAŞAM

Eğer hakem heyetine başvuracaksanız...
Osmanlı'dan günümüze Türkiye'nin 'kimlik kartları'
İŞ-YAŞAM

Önceleri 32 sayfaydı, şimdi ise...
DİMES'te 16 milyon liralık vurgun gerçekleşti
İŞ-YAŞAM

ÜNLÜ MARKADA DEV VURGUN!
Rize-Artvin Havalimanı için teklifler 12 Ocak'ta
İŞ-YAŞAM

DEV İHALE BU HAFTA YAPILACAK!
ASELSAN'dan 8,6 milyar liralık imza
İŞ-YAŞAM

ASELSAN'DAN 8,6 MİLYAR LİRALIK İMZA
Girişimciye "dört koldan" destek geliyor
İŞ-YAŞAM

DÖRT KOLDAN DESTEK GELİYOR!
Bakan Müezzinoğlu önemli açıklamalarda bulundu
İŞ-YAŞAM

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR, DİKKAT!
TÜSİAD yeniden patrona emanet!
İŞ-YAŞAM

TÜSİAD YENİDEN PATRONA EMANET!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme