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ASELSAN'dan 8,6 milyar liralık imza

Şirket, geçen yıl yurt içinde ve dışından gelen talepleri karşılamak üzere 37 sözleşmeye imza attı. ASELSAN'ın 2016'da aldığı yeni siparişlerin ekonomik büyüklüğü yaklaşık 8,6 milyar lirayı buldu

08 Ocak 2017 Pazar, 11:46:47 Güncelleme: 11:49:28

ASELSAN, geçen yıl aldığı yeni siparişler ve bunların ekonomik büyüklüğüyle rekora koştu. Elektronik teknolojileri ve sistem entegrasyonu alanında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) başta olmak üzere yurt içi ve dışındaki müşterilerine katma değeri yüksek, yenilikçi, güvenilir ürün ve çözümler sunan ASELSAN açısından 2016 oldukça verimli geçti.

Savunma elektroniğinin her alanında olan ASELSAN, geçen yıl da TSK'nın ihtiyaçlarını büyük oranda karşıladı. Şirket, askeri projelerden elde edilen bilgi birikimi, yetenek ve nitelikli insan gücünü, sivil alanda diğer kamu kurum
ve kuruluşlarının elektronik sistem ihtiyaçlarının karşılanması için kullandı.

Bu gelişmeler doğrultusunda ASELSAN, geçen yıl yurt içinden ve dışından gelen talepleri karşılamak üzere 37 sözleşme yaptı. Sözleşmelere konu siparişlerin teslimat süresi 2023 yılına kadar yayıldı. Teslimatların önemli bir kısmı ise 2018'e kadar tamamlanacak.

Sözleşmeler 3 farklı para biriminde yapıldı. Buna göre, ASELSAN'ın aldığı siparişlerin ekonomik karşılığı 1 milyar 889 milyon 402 bin lira, 1 milyar 531 milyon 806 bin dolar ve 623 milyon 478 bin avro olarak dağılım gösterdi.

Dolar için 3,03, avro için 3,35 liralık ortalamalarla yapılan hesaplama ile şirketin geçen yıl aldığı işlerin ekonomik büyüklüğü yaklaşık 8 milyar 619 milyon 425 bin lirayı buldu.

Şirket, 2015 yılında 3 milyar 879 milyon lira tutarında yeni sözleşme imzalamıştı.

YURTDIŞINA 8 SÖZLEŞME

Sözleşmelerden 29'u yurt içine yönelik taleplerin karşılanması, 8'i ise yurt dışına ilişkin siparişler için yapıldı.

ASELSAN, Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile yapılan sözleşmeler kapsamında Modüler Geçici Üs Bölgesi, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi, Hava Savunma Erken İkaz ve Komuta Kontrol Sistemi - Hava Savunma Erken İkaz Radarı, Silah Tespit Radarı, Ateş Destek Otomasyon Sistemleri, ASELPOD Elektro Optik Hedefleme Sistemi, Elektronik Harp Sistemleri, Çok Bantlı Sayısal Müşterek Telsiz Tedariki Lazer Hedef İşaretleme Sistemi gibi projeler ve ürünlerin temininde görev aldı.

Şirket, ayrıca savunma ve havacılık sanayisinin önde gelen firmalarından Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), Nurol Makina, OTOKAR, ROKETSAN, HAVELSAN, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin (STM) çeşitli taleplerini karşıladı.

ASELSAN, askeri projelerin yanında İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Mekansal Adres Kayıt Sistemi Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma Projesi, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün Yeni Nesil 112 Acil Çağrı Merkezi Projesi Altyapı Kurulumu İşi Projesi ile Petrol ve Doğalgaz Boru Hatlarının Güvenliği Projesi'nde görev aldı.

Şirket, yurt dışına haberleşme teçhizatı, elektro-optik sistemler, SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi tedarik etti.

 

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