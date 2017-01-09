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Kamu Denetçiliği Kurumuna KDK
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KDK'ya bir yılda 5 bin 519 başvuru

Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) geçen yıl kamu personel rejimi ve eğitim başta olmak üzere çeşitli alanlarla ilgili 5 bin 519 başvuru yapıldı

09 Ocak 2017 Pazartesi, 01:39:40 Güncelleme: 01:40:58 AA

Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) geçen yıl kamu personel rejimi ve eğitim başta olmak üzere çeşitli alanlarla ilgili 5 bin 519 başvuru yapıldı.

"İdarenin eylem ve işlemleriyle tutum ve davranışlarını incelemek, insan haklarına ve adalet anlayışına, hukuka ve hakkaniyete söz konusu davranışların uygunluklarını inceleyerek araştırmak ve önerilerde bulunmak" amacıyla Haziran 2012'de kurulan kurum tarafından, 2013'ün Mart ayından bu yana vatandaşlardan gelen şikayetler değerlendiriliyor.

Vatandaşların yönetime iştirak etmesini, uzlaşı ve ara buluculukla sorunları çözmeyi amaçlayan kuruma, 2016'da 5 bin 519 başvuru yapıldı. 62 dosyada, ilgili kamu idaresine tavsiyede bulunulurken, 191 dosya için ret, 32 dosya için de kısmen tavsiye kısmen ret kararı verildi. 313 dosya da uzlaşma yoluyla çözüme kavuşturuldu.

KDK tarafından yapılan incelemelerde 53 başvuru geçersiz sayıldı, bin 975 dosya başvuru yolları tüketilmemesi nedeniyle ilgili idarelere gönderildi. Kurum tarafından bin 710 başvuru da yetki alanına girmediği için incelenemez bulundu. Bin 183 dosyadaki inceleme ise sürüyor.

Kuruma en çok, kamu personel rejimi ve eğitim konularında şikayet başvurusu yapıldı. Bunu gençlik, spor, çalışma ve sosyal güvenlik, ekonomi, maliye ile vergi alanları takip etti. En az şikayet ise gıda, tarım ve hayvancılık konusunda geldi.

Geçen yıl gelen başvurular incelendiğinde en fazla şikayet Marmara, İç Anadolu ve Ege Bölgelerinden yapıldı. Kuruma en çok İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar başvurdu.

ÖRNEK TAVSİYE KARARLARINA İMZA ATILDI

Şikayetleri değerlendiren KDK, 2016'da örnek tavsiye kararlarına imza attı. Kurum, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına araç muayene ücretlerinin kredi kartıyla da tahsil edilmesinin sağlanmasını, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM) ise ellerini kullanamayan engellilere sınavlarda ek süre verilmesini tavsiye etti.

Şehir içi toplu taşıma hizmetinden 65 yaş ve üzeri vatandaşların ücretsiz olarak yararlanmaları için sadece nüfus cüzdanının yeterli olacağı bir uygulamaya geçilmesi yönünde öneride bulunan KDK, evi, araç girişi bulunmayan ve yol yapımına uygun olmayan çıkmaz sokakta yer alan engelli vatandaşın günlük hayatının kolaylaşması amacıyla ilgili belediyeye "engelli asansörü veya raylı sistem" yapması teklifini sundu.

Öte yandan yapılan başvurunun incelenmesinin ardından alan bilgisi yeterliliği içermeyen ve yanlış cevap anahtarıyla yapılan sınavda başarı kazanarak bir üniversitenin okutman kadrosuna tayin edilen kişinin ataması ise KDK'nın kararının ardından iptal edildi.

"BAŞINIZ DÜŞERSE DARA, OMBUDSMANLIĞI ARA"

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşlara ulaşmak için bu yıl içerisinde de çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Malkoç, "Sloganımız, 'Başınız düşerse dara, Ombudsmanlığı ara.' Vatandaşların hak arama kültürünü yaygınlaştırmak, kamunun hizmet standardını yükseltmek, iyi yönetimin oluşmasında idareye yol göstermek, kamuda şeffaflığı sağlamak amacıyla çalışmalarımız sürecek. Vatandaşlarımızın sorunlarının çözüme kavuşması konusunda yapılan inceleme ve değerlendirmelerin ardından tavsiye kararlarına imza atmaya devam edeceğiz." dedi.

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