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Yaklaşık 11.5 milyon emekliye promosyon dönemi artık başladı

09 Ocak 2017 Pazartesi, 09:32:44

Emeklilere promosyon için kamu bankalarıyla anlaşma sağlandı. Emekli müşterilerini kaybetmek istemeyen özel bankalar da çalışmalara başladı. 450 liraya varan promosyonda, özellerin de devreye girmesiyle artış bekleniyor.

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    Yaklaşık 11.5 milyon emekliye promosyon dönemi artık başladı. Kamu bankalarıyla anlaşma tamam. Ancak emekli maaş pastasındaki payını kaybetmek istemeyen özel bankaların da promosyon vereceğine kesin gözüyle bakılıyor.

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     Özel bankaların bunun için hazırlıklara başladığı belirtiliyor. 450 liraya varan promosyonun, özel banka dopingiyle yükselmesi bekleniyor. İşte promosyonla ilgili bilinmesi gerekenler:

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    1- KİMLER YARARLANACAK?

    SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin tamamı promosyon kapsamında.

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