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Taşeron işçi
İŞ-YAŞAM

Kamuda çalışan 720 bin taşeron kadroya geçecek

Bakan Mehmet Müezzinoğlu, "Kamu Personel Rejimi" ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

09 Ocak 2017 Pazartesi, 09:52:13 Güncelleme: 09:53:17

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kamu personeli rejiminde güvenin sarsılmadığı, şeffaf bir düzenleme yapacaklarını söyledi. Müezzinoğlu, kamuda dokunulmaz, imtiyazlı uygulamaların son bulacağı mesajını verdi.

Kamu personel rejimine ilişkin reform paketi için 6 aylık bir takvim öngördüklerini belirten Müezzinoğlu, yeni düzenlemelerle sistematik imtiyazların son bulacağı mesajını verdi. Kamu personeli reformuna yönelik çalıştayların sürdüğünü anlatan Müezzinoğlu, taşeron işçilerin de bu kapsamda değerlendirilmesinin birinci öncelikleri olduğunu söyledi.

PERFORMANS SİSTEMİ

Buna göre; kamuda asıl ve yardımcı işi yapan 720 bin taşeron işçi Kamu Personel Rejimi'ne dahil edilecek. Asıl işleri yapanlar kadroya alınacak, yardımcı işlerde çalışanların da özel statülü sözleşme ile kamuda istihdamı öngörülüyor. Kamuda performans değerlendirme sistemi oluşturulacak.

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