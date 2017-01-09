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İŞ-YAŞAM

KasapDöner'in yeni servislerinde “Hayat Sende” ‘Haydi sen de uzat elini...'

KasapDöner, Hayat Sende Derneği ile başlattığı işbirliği projesi çerçevesinde masa üstü servislerinde Koruyucu Ailelik hakkında bilgi vererek uygulamayı teşvik ediyor

09 Ocak 2017 Pazartesi, 11:55:26 Güncelleme: 11:59:27

Yeni bir sosyal sorumluluk projesine imza atan KasapDöner, koruma altındaki çocuklarla ilgili çalışmalarıyla bilinen Hayat Sende Derneği ile başlattığı işbirliği kapsamında masa üstü servislerini koruyucu ailelik ve dernek hakkında bilgi veren yenileriyle değiştirdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Global Restoran Yatırımları A.Ş. Genel Müdürü Bahar Özürün, ‘Koruma altındaki çocukların bu sürede ve korumadan çıktıktan sonraki süreçte yaşam kalitesini arttırmak, hayata hazırlamak ve toplumla uyumlu sağlıklı bireyler olmalarını sağlamak için çalışan Hayat Sende Derneği ile bu amaçla bir araya geldik. Bu konuda neler yapabileceğimizi araştırırken derneğimizin yönlendirmeleri ile aslında bu çocukların en önemli ihtiyacının sevgi olduğunu farkettik. Bunun da ancak aile ortamında hakettikleri sevgiyi alarak çözümlenebildiğini gördük. Koruyucu ailelik uygulamasının çok fazla bilinmediği, bunun daha çok insana anlatılıp özendirilmesi gereğinden yola çıkarak misafirlerimiz ile iletişimimizi sağlayan servis kağıtlarına bu konuda bilgilendirme yapmaya karar verdik. Uygulamanın hem koruma altındaki çocuklarımıza yeni koruyucu aileler bulma yolunda, hem de farkındalık yaratma noktasında başarılı olmasını diliyoruz. Hayat Sende Derneği ile olan işbirliği çalışmalarımız devam edecek. Yakın gelecekte dernek vasıtasıyla istihdam yaratıcı projeler de geliştirmeyi hedefliyoruz’ diye konuştu.

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