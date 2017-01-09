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Ege Seramik ile Euler Hermes işbirliği yaptı

Ege Seramik Genel Müdürü Göksen Yedigüller, “Dünyada 50’ye yakın ülkeye ihracat yapıyoruz. Son yıllarda global ölçekte yaşanan gelişmelerin yarattığı riskleri Euler Hermes alacak sigortası ile bertaraf ediyoruz” dedi.

09 Ocak 2017 Pazartesi, 15:27:04 Güncelleme: 15:29:40 HABERTURK.COM

Global ölçekte ve Türkiye’de bu yıl yaşanan olumsuz gelişmelerin seramik sektörünü de etkilediğini belirten Ege Seramik Genel Müdürü Göksen Yedigüller, önümüzdeki süreçte ciddi bir alacak sıkıntısının baş gösterebileceğini belirtti. Yedigüller, “ Tüm sıkıntı alacakların tahsil edilememesinden. Satılan ürün karşılığında birçok firma teminat bile almamış. Bu teminatı alsalardı bu sıkıntı hiç baş göstermeyebilirdi” dedi. Seramik sektöründe alacak sigortasının yaygın bir şekilde kullanılmadığını ve Ege Seramik’in bu ürünün avantajlarından faydalanan nadir firmalardan biri olduğunu belirten Yedigüller, şu bilgileri verdi:

“Sektör son yıllarda çok hızlı bir değişim ve gelişim içine girdi. Sektörde faaliyet gösteren tüm şirketler, teknolojiyi yakından takip ederek yeni yatırımlarla kapasitelerini ve ürün kalitelerini daha üst seviyelere taşıyorlar. En fazla gelişim gösterilen alan ise pazarlama faaliyetleri. Sektörde arz ve dolayısı ile rekabet artıyor bu da üretici firmaları farklılaşma arayışına dolayısı ile pazarlama faaliyetlerini artırmaya yönlendiriyor. Ancak global ölçekte ve Türkiye özelinde son yaşanan gelişmeler bir batak riskini de ortaya çıkardı. 2015 sonu itibariyle 4,5 milyar liralık bir hacme ulaşan iç pazarda zincirleme bir tahsilat sıkıntısı riski mevcut.”

EULER HERMES İLE İŞBİRLİĞİ

Ege Seramik olarak 2014 yılından bu yana alacak sigortası ürününü kullandıklarını belirten Yedigüller, “Ege Seramik, ana pazarda marka bilinirliği 2. sırada olan bir dünya markası. Ana ihracat pazarlarımız Amerika, Kanada, İsrail, Fransa ve İngiltere. Bununla beraber, dünyanın 50 ye yakın farklı ülkesine ihracat yapma kabiliyetine ve deneyimine sahip bir şirketiz. Gelirlerimizin yüzde 35-40’ı ihracat kaynaklı. Dolayısıyla riskimizi minimize etmek için uluslararası kabul görmüş tüm yöntemleri kullanıyoruz. Alacak sigortası ürününü da 2014 yılından bu yana kullanmaya başladık. Çalıştığımız tüm uluslar arası firmalar alacak sigortası ürününü kullanıyorlar. Kurumsal ve dinamik yapısından dolayı da Euler Hermes’i tercih ettik” diye konuştu.

Euler Hermes işbirliğinin bir anlamda Ege Seramik’in kendi içinde yaptığı risk analizini de kontrol etmeye yaradığını belirten Yedigüller, aynı zamanda teminat yapısının da güçlendiğini söyledi.

Yedigüller, “Ciromuza da olumlu katkısı oldu. Artık bilmediğimiz bir yerden talep geldiğinde daha rahat karşılayabiliyoruz. Elimizdeki teminatlara ek olarak alacak sigortası limitlerini ve istihbaratını da kullanarak ilave satışlar yapma fırsatını yakaladık ve Euler Hermes’in ciromuza olumlu etki yarattığını söyleyebilirim” dedi.

Euler Hermes’in Ege Seramik müşterilerini yakından takip ederek, gerekli önlemlerin alınmasını sağladığını da ifade eden Yedigüller, “İnsanlar fabrikasını sigortalıyor ama bilançosundaki en önemli kalem olan alacağını sigortalamıyor. Bu konuda bilinç artmalı. Şeffaflık politikası da burada çok önemli. Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun tam olarak yürürlüğe girmesi ve büyük küçük tüm firmalar internet sitelerinden bilançolarını açıklamaya başladıkları zaman bu ürünün kullanımı da artacak” diye konuştu.

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