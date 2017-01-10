İŞ-YAŞAM HABERLERİ
10 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Benzin
İŞ-YAŞAM

Benzin fiyatlarına zam geliyor

Yarından itibaren benzinin litre fiyatına 7 veya 8 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

10 Ocak 2017 Salı, 10:21:30 Güncelleme: 10:24:03

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası(PÜİS), 11 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzinde 7 veya 8 kuruş arası zam beklendiğini bildirdi.

PÜİS’ten yapılan açıklamada, “11 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzin de 7 veya 8 kuruş arası zam beklenmektedir. Motorinde fiyat değişikliği yoktur. Siyah ürünlerde de bugün zam beklenmektedir.” denildi.

İŞTE ZAMLI FİYATLAR

Yeni fiyatlarla birlikte İstanbul’da benzinin fiyatının 5 lira 26 kuruşa, Ankara’da benzinin fiyatının 5 lira 31 kuruşa, İzmir’de ise benzinin fiyatının 5 lira 28 kuruşa çıkması bekleniyor.

Vatan Gazetesi

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 5
  • Misafir 19 dakika önce
    ZAM ZAM ZAM
  • Misafir 27 dakika önce
    FARKETMEZ HER ZAMAN 5O TL LİK FULLÜYORUM :)))))))
  • Misafir 27 dakika önce
    allah devletimize hükümetimize zeval vermesin
  • Misafir 28 dakika önce
    10 TL düz yapın ne siz uğraşın bizi uğraştığın
  • Misafir 42 dakika önce
    ne oluyor olum yaaa. bu ekonomi kafayı mı yedi ne yaptı... hiç bir şey yerinde durmuyorrrrrr.
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İlaçların fiyatını belirleyen euro kuru 2.3421 lira oldu
İŞ-YAŞAM

İlaç fiyatlarına zam mı geliyor?
Yaklaşık 11.5 milyon emekliye promosyon dönemi artık başladı
İŞ-YAŞAM

Promosyon ile ilgili tüm detaylar
Milyonerlere kasımda 6 bin kişi daha eklendi
İŞ-YAŞAM

Milyonerler kulübüne 6 bin kişi daha katıldı
EPDK, LPG operasyonu başlattı
İŞ-YAŞAM

EPDK o firmaları kıskacına aldı!
Mersin'e dünyanın en büyük 5'inci güneş enerjisi santrali kurulacak
İŞ-YAŞAM

Dünyanın 5. büyüğü Türkiye'de kuruluyor!
KDK'ya bir yılda 5 bin 519 başvuru
İŞ-YAŞAM

KDK'ya bir yılda 5 bin 519 başvuru
Ege Seramik ile Euler Hermes işbirliği yaptı
İŞ-YAŞAM

SERAMİKTE ALACAK SİGORTASI DÖNEMİ!
Benzin fiyatlarına zam geliyor
İŞ-YAŞAM

ARAÇ SAHİPLERİNE KÖTÜ HABER!
Gedikli: Moody's yine olumsuz kahinlik yapmış
İŞ-YAŞAM

BÜLENT GEDİKLİ'DEN MOODY'S'E SERT TEPKİ!
Fazla ücret talep eden taksiciler şikayet edilebilecek
İŞ-YAŞAM

TAKSİLERDE İNDİ-BİNDİ VURGUNUNA DİKKAT!
Kalkınma Bakanı Elvan'dan SGK müjdesi
İŞ-YAŞAM

KALKINMA BAKANI ELVAN'DAN SGK MÜJDESİ
Banvit Brezilya'lılara satıldı
İŞ-YAŞAM

DEV TÜRK GIDA ŞİRKETİ SATILDI!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme