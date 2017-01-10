Benzin fiyatlarına zam geliyor

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası(PÜİS), 11 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzinde 7 veya 8 kuruş arası zam beklendiğini bildirdi.
PÜİS’ten yapılan açıklamada, “11 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzin de 7 veya 8 kuruş arası zam beklenmektedir. Motorinde fiyat değişikliği yoktur. Siyah ürünlerde de bugün zam beklenmektedir.” denildi.
İŞTE ZAMLI FİYATLAR
Yeni fiyatlarla birlikte İstanbul’da benzinin fiyatının 5 lira 26 kuruşa, Ankara’da benzinin fiyatının 5 lira 31 kuruşa, İzmir’de ise benzinin fiyatının 5 lira 28 kuruşa çıkması bekleniyor.
Vatan Gazetesi
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 5
-
Misafir 19 dakika önceZAM ZAM ZAM00
-
Misafir 27 dakika önceFARKETMEZ HER ZAMAN 5O TL LİK FULLÜYORUM :)))))))30
-
Misafir 27 dakika önceallah devletimize hükümetimize zeval vermesin03
-
Misafir 28 dakika önce10 TL düz yapın ne siz uğraşın bizi uğraştığın30
-
Misafir 42 dakika öncene oluyor olum yaaa. bu ekonomi kafayı mı yedi ne yaptı... hiç bir şey yerinde durmuyorrrrrr.30
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER