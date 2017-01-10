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Bimeks, borç yapılandırma için bankalarla anlaştı!

Haziran ayında Körfez ülkelerinden sağlanacak sendikasyondan vazgeçilmesinin ardından Bimeks, bankalar ve leasing şirketleriyle borç yapılandırma anlaşması imzaladı

10 Ocak 2017 Salı, 11:47:55 Güncelleme: 11:49:12 HABERTURK.COM

Bimeks bankalar ve leasing şirketleri nezdindeki finansal borçlarını yapılandıran refinansman paketi için mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu.

Bimeks Haziran ayında Körfez ülkelerinden sağlanacak bir sendikasyon ile ilgili görüşmelere başladığını duyurmuştu.
Bimeks'ten KAP'a yapılan açıklamada, darbe girişimi sonrası sürecin uzaması ve döviz kurunun dalgalanması gibi sebeplerle
sendikasyondan vazgeçildiği belirtilerek, yurtiçinden sağlanan ve sendikasyona göre daha iyi şartlardaki ve daha kapsamlı bir refinansman paketi için banka ve finansal kuruluşlarla yapılan görüşmelerde anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre, Bimeks'in bankalar ve leasing şirketleri nezdindeki finansal borçlarını, bir yılı ödemesiz 6 yıl vadeli olarak yapılandıran refinansman paketine ilişkin mutabakat zaptı, banka ve finansal kuruluşlar tarafından imzalandı.

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