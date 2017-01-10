Geçen yıl havayoluyla 174 milyon yolcu taşındı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, geçen yıl 15 Temmuz’da yaşanan hain darbe girişimi ve Ortadoğu'daki kaos gibi yaşanan onca olumsuzluğa rağmen havayolunda taşınan yolcu sayısının 174 milyon olarak gerçekleştiğini söyledi.

Bakan Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 14 yılda Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımlarını gerçekleştirdiklerini ve yapılan yatırımlarla özellikle havacılık alanında en hızlı büyüyen ülkelerden birinin Türkiye olduğunu belirtti.

Bu süreçte 26 olan havaalanı sayısının iki kattan fazla artarak 55’e ulaştığını dile getiren Arslan, "Hiç uçağa binmeyen milyonlarca insanımız artık neredeyse tüm seyahatlerini uçakla yapabilir hale geldi. Bu sayede 2003'te toplam 34 milyon olan yolcu sayımız geçen yıl 182 milyona çıktı. 2016 yılında ise başta 15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişimi ve Ortadoğu’daki kaos gibi yaşanan onca olumsuzluğa rağmen havayolunda taşınan yolcu sayısı 174 milyon oldu." diye konuştu.

"ARALIK'TA HAVAYOLUNU 12 MİLYON YOLCU KULLANDI"

Arslan, geçen yılın aralık ayında havayollarını kullanan yolcu sayısının 12 milyon 84 bin olduğunu ifade ederek, bunun 7 milyon 733 bin 239'unun iç hat, 4 milyon 330 bin 128'inin ise dış hat yolcularından oluştuğunu aktardı.

Söz konusu ayda havalimanlarının toplam uçak trafiğinin, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 artışla iç hatlarda 67 bin 872, dış hatlarda ise yüzde 7 azalışla 36 bin 122 olduğuna işaret eden Arslan, "Üstgeçiş (overflight) trafiğinde komşu ülkelerin hava sahalarının tamamı veya belirli bir kısmının kullanılamaması nedeniyle artış eğilimi devam etti. Geçen yılın aralık ayında üstgeçiş trafiği, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,3 artışla 30 bin 884 oldu. Yıl sonunda ise üstgeçiş trafiği yüzde 5,2 artışla 376 bin 928'e ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

"ARALIK'TA HAVAYOLU YÜK TRAFİĞİ YÜZDE 4,8 ARTTI"

Bakan Arslan, havalimanlarında taşınan kargo, posta ve bagaj trafiğinin aralıkta 225 bin 704 tona ulaştığını bildirerek, "Havalimanaları yük trafiğimiz aralık ayı itibarıyla iç hatlarda yüzde 5,2 azalışla 56 bin 182 ton, dış hatlarda yüzde 8,6 artışla 169 bin 522 ton oldu. Böylece aralık ayı toplamında yüzde 4,8 artışla 225 bin 704 tona ulaştı. 2016 yılı toplam yük trafiği ise geçen yıla göre yüzde 4,2 azalışla 2 milyon 942 bin 784 oldu." dedi.