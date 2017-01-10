Trump, Alibaba Başkanı Jack Ma ile görüştü

Çin'in dev e-ticaret ortamı Alibaba Group'un başkanı Jack Ma, ABD başkanı seçilen Donald Trump'a, Çinli tüketicilere mal satabilecek bir milyon küçük Amerikan şirketini platforma dahil edeceğini söyledi.

Reuters'e telefonla bilgi veren Alibaba sözcüsü Bob Christie, her şirketin bir kişi istihdam etmesini öngören bu plana göre ABD'de 1 milyon kişilik istihdam yaratılacağını söyledi.

Trump ve Ma New York'taki Trump Tower'da yaptıkları görüşmeden birlikte çıktıktan sonra Trump gazetecilere "harika

bir görüşme" yaptıklarını söyledi. Ma da Trump için "akıllı" ve "açık fikirli" sıfatlarını kullandı.

Ma, özellikle ABD'nin orta batı bölgesindeki küçük çiftçi ve küçük tekstil üreticilerinin Alibaba üzerinden Çin pazarına

girebilmeleri konusunu görüştüklerini söyledi. Alibaba'nın Tmall adlı Çince web sitesi, satıcıyla tüketiciyi internet üzerinden buluşturuyor. Tmall kullananlara sanal vitrinler ve ödeme portalları da sunuyor.

Trump seçim kampanyası sırasında sıklıkla Çin'i hedef almış ve ABD'deki istihdam kayıpları için bu ülkeyi suçlamıştı. Çin

mallarına yüzde 45 oranında gümrük vergisi getireceğini söyleyen Trump, başkan olduğu gün Çin'i "kur manipülatörü" olarak ilan edeceğini de söylemişti. Ma'nın, Çin'i yöneten Komünist Parti'nin en üst düzeydeki isimleriyle yakın ilişki içinde olduğu biliniyor.

ABD'nin borsa ve sermaye piyasalarını denetleyen SEC (Securites and Exchange Commision) kurumu Alibaba'nın muhasebe

işlemleri hakkında halen bir soruşturma yürütüyor. Trump'ın SEC başkanlığı için düşündüğü isimlerin önde gelenlerinden Jay Clayton, Alibaba'nın birincil halka arzında görev almıştı.

ERDOĞAN, TOBB'A ÇAĞRI YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, istihdamı artırmak için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) şu çağrıyı yapmıştı: "TOBB'un üye sayısı bugün bir buçuk milyonu bulmuş durumda. Buradaki her üye, bir kişi işe alsa bir buçuk milyon işsize iş imkanı sağlamış oluruz. Bir kişiyi yanınza aldığınzı zaman batar mı? Aksine bereketlenir orası. Öldüğümüzde bu paralar bizimle gelmeyecek. Para bu dünyada kalacak. İnsanlara iş kapısı açalım."