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Marine Le Pen
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Marine Le Pen üretimde Trump'la aynı görüşü paylaşıyor

Fransa'nın cumhurbaşkanı adaylarından Marine Le Pen, dış politikada Trump'ın aldığı önlemleri alarak, Fransız otomotivini geliştirmeyi amaçlıyor.

10 Ocak 2017 Salı, 15:35:38 Güncelleme: 15:38:14 Reuters

Fransa'nın cumhurbaşkanı adaylarından aşırı sağcı Marine Le Pen, başkan seçilirse, ABD'de Donald Trump'ın yapmak istediği gibi, dışarıda yapılan Fransız otomotiv ve diğer sanayi malları üretimini ülkeye geri getirmek istediğini söyledi.

Trump ABD dışında üretilen otomobillere, bu uygulama ülke içinde istihdam kaybı yarattığı için yüksek gümrük vergileri
getireceğini söylemişti. Ford Motor Co geçen hafta Meksika'da kuracağı bir tesisten vazgeçtiğini, Fiat Chrysler Automobiles ise Amerikan fabrikalarında 2,000 yeni istihdam yaratacağını açıkladılar. France 2 televizyon kanalında konuşan Le Pen, Renault ve PSA Peugeot Citroen fabrikaları için Trump'ın yaptığını yapıp yapmayacağı sorusuna karşılık "(Trump) benim yıllardır alınmasını istediğim önlemleri alıyor" dedi.

Bu politikayı "ekonomik yurtseverlik" ve "akıllı yurtseverlik" olarak tanımlayan Le Pen, şöyle konuştu:

"Fransız şirketlerine, Fransa'da ödemeleri gereken vergiyi ödemekten kaçınamayacaklarını ve sonuçlarına katlanmadan
dışarıda üretim yapamayacaklarını memnuniyetle anlatabilirim." Renault ve Peugeot İspanya ve Doğu Avrupa'da önemli sayıda otomobil ve yedek parça üretimi yapıyor. Renault Türkiye'de de Oyak grubu ile beraber ortak üretim yapıyor.

Le Pen'in korumacı ve küreselleşme karşıtı söylemi kendisine taraftar kazandırıyor. Kamuoyu anketlerinin çoğu, Mayıs ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura çıkacağını ancak başkanlığı kazanamayacağını gösteriyor.

Le Pen'in rakibi ve seçimi kazanması beklenen aday muhafazakar Cumhuriyetçi Parti'nin adayı François Fillon. Fillon, devletin şirketlere müdahalesini azaltmasını öngören liberal bir ekonomi politikasını savunuyor.

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