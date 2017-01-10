Boğaziçi Elektrik’in Genel Müdürü Bakal oldu

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, özelleştirme öncesi Çamlıbel Elektrik'te genel müdür yardımcılığı, sonrasında ise elektrik dağıtım ve perakende faaliyetlerinin ayrışması ile CLK Çamlıbel Elektrik Perakende AŞ’de genel müdür olarak görev yapan Halit Bakal'ın, son 3 yıldır da Akdeniz Elektrik Perakende Satış AŞ'nin başında bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Bundan böyle Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü olarak görev yapacak olan Halit Bakal, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen yeni serbest tüketici limitleri ile rekabetin üst noktaya ulaştığı elektrik perakendeciliği alanında müşteri memnuniyetini ön plana çıkartacak uygulamaları ile şirketin gelecek vizyonuna yön verecek çalışmalar içerisinde olacak." ifadelerine yer verildi.

Toplam 4,2 milyon aboneye hizmet veren Boğaziçi Elektrik Perakende Satış AŞ'ye Genel Müdür olan Bakal, 1983 yılından bu yana elektrik sektöründe çeşitli kademelerde çalıştı.