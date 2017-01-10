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Bekir Boydak tutuklandı, Mehmet Sami Boydak'a ev hapsi

İşadamı Bekir Boydak, terörizmin finansmanının önlemesi kanuna muhalefet suçundan tutuklandı. Mustafa Sami Boydak'a ise yine aynı suçtan ev hapsi verildi

10 Ocak 2017 Salı, 16:11:06 Güncelleme: 21:48:56

Boydak Holding'in eski Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak'ın kardeşi işadamı Bekir Boydak, terörizmin finansmanının önlemesi kanuna muhalefet, Multinet şirketini sahibi Yusuf Ziya Gündüz ile Şevket Başev'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli işadamı da FETÖ üyeliğinden tutuklandı.

İşadamı Mustafa Boydak'ın oğlu Mahmut Sami Boydak ile birlikte 4 işadamına ise terörizmin finansmanının önlemesi hakkında kanuna muhalefet suçundan ev hapsi verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 380 iş adamından 164'ü, 35 ilde gerçekleştirilen operasyonlarla gözaltına alınmıştı.

Aynı soruşturma kapsamında 110 işadamının yurt dışında olduğu belirlenirken, 106'sı da firari olarak aranıyor. Gözaltına alınan işadamlarından emniyetteki işlemleri tamamlanan 164 kişi Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

Savcılık tarafından sorgulanan işadamlarından 110'u tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilirken, 54'ü da serbest bırakıldı.

FETÖ'nün finansal yapılanmasına ilişkin himmet topladığı, terörizme finansman sağladığı iddiasıyla nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Boydak Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak'ın kardeşi işadamı Bekir Boydak, terörizmin finansmanının önlemesi kanuna muhalefet, Multinet şirketinin sahibi Yusuf Ziya Gündüz ile Şevket Başev'in de aralarında bulunduğu 42 şüpheli işadamı FETÖ üyeliği suçundan tutuklandı. 13 şüpheli adli kontrol uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Mustafa Boydak'ın oğlu işadamı Mahmut Sami Boydak ile birlikte 4 işadamı ise terörizmin finansmanının önlemesi hakkında kanuna muhalefet suçundan, tutuksuz yargılanmak üzere yurtdışı yasağı kararı verilerek serbest bırakıldı.

Ardından konutlarının terk etmemek üzere adli kontrol altına alınması ve ev hapsi kararı verildi. 51 işadamının nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusu sürüyor.

 

Veli SARIBOĞA / İSTANBUL

 

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