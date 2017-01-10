Boydak'ın oğlu ve kardeşi gözaltına alındı

Boydak Holding’in eski Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak’ın oğlu Mahmut Sami Boydak ile kardeşi Sami Boydak’ın, terörizmin finansmanın önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet suçundan tutuklanması talep edildi.
FETÖ'nün finansal yapılanmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 164 işadamından, aralarında Boydak Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak’ın, oğlu Mahmut Sami Boydak ve kardeşi Sami Boydak’ın da aralarında bulunduğu 110 işadamı, tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Veli SARIBOĞA / İSTANBUL
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