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Volkswagen, ABD ile 4,3 milyar dolara anlaştı

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, ABD'de dizel konusuyla bağlantılı bazı cezai soruşturmalarla ilgili ileri görüşmeler yapıldığını ve 4,3 milyar dolarlık bir anlaşmaya varıldığını duyurdu

11 Ocak 2017 Çarşamba, 00:59:43 Güncelleme: 01:33:48 AA

Alman otomobil üreticisi Volkswagen (VW), emisyon hilesi skandalından kaynaklanan sivil ve cezai suçlamaları çözmek için ABD makamlarıyla 4,3 milyar dolarlık bir anlaşmaya varıldığını duyurdu.

VW'den yapılan açıklamada, şirketin ABD Adalet Bakanlığı ve ABD Gümrük ve Sınır Güvenliği ile yürütülen "ileri görüşmeleri" doğruladığı belirtilerek, "Görüşmelerin amacı, ABD'de dizel konusuyla bağlantılı olarak bazı cezai soruşturma ve bunların çözümüyle ilgili bir uzlaşma anlaşması yapmaktır." ifadesi kullanıldı.

Şirketin ayrıca söz konusu ABD makamlarıyla dizel meselesinin çözümüyle ilgili olarak 4,3 milyar dolarlık bir anlaşmayı da doğruladığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uzlaşma anlaşmasının nihai sonucu, halen VW Yönetim ve Denetim Kurulu ve ilgili diğer grup şirketlerinin yetkili organları tarafından onaylanmak zorundadır. Yetkili organlar, kısa sürede, muhtemelen bugün ya da yarın bu konuyla ilgileneceklerdir."

Açıklamada ayrıca uzlaşma anlaşmasının nihai sonucunun, ilgili ABD makamlarının onayına da tabi olduğu vurgulandı.

2015 yılının eylül ayında ABD Çevre Koruma Ajansı, VW'nin emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının normal seviyenin 40 kat üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurmuştu.

Bunun üzerine VW, dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel motorlu aracında emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığını kabul etmiş ve şirketin o dönemki İcra Kurulu Başkanı Martin Winterkorn istifa etmiş, 10 üst düzey yöneticinin de işine son verilmişti.

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