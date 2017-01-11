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Gümrük vergisi
İŞ-YAŞAM

Parfüm ithalatında ilave gümrük vergisi uygulanacak

Bakanlar Kurulunun Resmi Gazete'de yayımladığı ilana göre, artık parfüm, şampuan vb. ürünlerin ithalatında ek vergi alınacak.

11 Ocak 2017 Çarşamba, 10:08:28 Güncelleme: 10:12:47 AA

Parfüm, şampuan, deodorant, diş macunu, ayakkabı boyası ve mum gibi ürünlerin aralarında yer aldığı çeşitli eşyaların ithalatında yüzde 17-25 arasında ilave gümrük vergisi alınacak.

Bakanlar Kurulunun, İthalat Rejimi Kararına Ek Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, İthalat Rejimi Kararına ek liste ve tabloda gümrük tarife pozisyonu ile isimleri belirtilen, aralarında parfüm, şampuan, deodorant, diş macunu, ayakkabı boyası ve mumların da yer aldığı eşyaların ithalatında yüzde 17-25 arasında ilave gümrük vergisi uygulanacak.

Bu kapsamda tahsil edilecek toplam vergi oranı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun'da gösterilen hadlerin yüzde 50 artırılmış düzeyini aşamayacak. Aşması durumunda söz konusu kanunda gösterilen hadlerin yüzde 50 artırılmış düzeyi uygulanacak. Kararların uygulanmasında eşyanın menşeinin doğru beyan edilmesinden ithalatçı sorumlu tutulacak.

Bu kararların yayımı tarihinden önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere, taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin, kararın yayımı tarihinden sonra en geç 45 gün içinde tescil edilmesi halinde bu karar hükümleri uygulanmayacak.

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