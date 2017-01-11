Garanti Bankası 2017 yılına ait beklentilerini açıkladı

Garanti Bankası, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) 2017 yılı beklentilere yönelik değerlendirmelerini açıkladı. 2017 yılında sermayeyi güçlendiren büyümenin, sağlam aktif kalitesinin, sürdürülebilir gelir yaratımının ve artan verimliliğin öne çıkan stratejik hususlar olduğu belirtilen açıklamada, toplam kredi büyümesinin yaklaşık yüzde 11 ve aktif büyüklüğünün yüzde 10 civarında olmasının beklendiği ifade edildi.

TL kredilerde yüzde 15 seviyesinde büyüme gerçekleşeceği öngörülen açıklamada, konut kredilerinde yüzde 12, taşıt kredilerinde yüzde 11 ve ihtiyaç kredilerinde yüzde 15 civarında artış olabileceği kaydedildi.

Yıllık mevduat artışının yaklaşık yüzde 10 düzeyinde olacağının beklendiği belirtilen açıklamada, takipteki krediler oranının bu yıl yaklaşık yüzde 3 olacağı ifade edildi.

Açıklamada, 2017'de net ücret ve komisyonların yıllık büyümesinin yüzde 10, operasyonel giderlerin yüzde 6 seviyesinde olmasının tahmin edildiği bildirildi.

Bu yıl ortalama öz kaynak karlılığının yüzde 15,5-16 düzeyinde gerçekleşmesinin beklendiğine vurgu yapılan açıklamada, ortalama aktif karlılığının ise yaklaşık yüzde 2 olmasının beklendiği kaydedildi.