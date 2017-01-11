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Balıkesir Edremit Körfezi
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Balıkçıların yüzü fırtına ile güldü

Hava muhalefeti yüzünden Edremit Körfezi'nde avlanmak zorunda kalan balıkçılar, hamsi ve sardalya bereketi yaşadı

11 Ocak 2017 Çarşamba, 19:16:55 Güncelleme: 19:20:57 AA

Hava muhalefeti yüzünden Edremit Körfezi'nde avlanmak zorunda kalan balıkçılar, bol hamsi ve sardalya ile iskeleye yanaştı.

Akçay İskelesine yanaşan ve 40 kişinin çalıştığı Hicaz 6 teknesindeki balıklar İstanbul, Ankara, Bursa ve Kayseri gibi illere gönderilmek üzere kamyonlara yüklendi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde balıkçılık yapan Yıldırım Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kuzey Ege açıklarında avlandıklarını belirterek, “Hamsi ve sardalya gibi karışık balık yakaladık. Geceden beri denizdeyiz, ortalama 500 kasa balık avladık. Bir ton 200 kilo civarında avladığımız balıklar civar illere gönderiliyor. Yurt içinde Ankara, Kayseri, İstanbul ve Bursa gibi birçok ile gidiyor." dedi.

Balık piyasasının borsa sistemi gibi işlediğini, net bir fiyat belirlenemediğini aktaran Özdemir, "Balığın ağırlığına göre çok balık az para, az balık ise çok para ediyor. Bu balıkların kasası 50-60 lira arasında değişiyor. Balığın kulağına kar suyu kaçtı ama şu anda hava muhalefeti nedeniyle pek açılamıyoruz, çalışamıyoruz. Havalar da malum, şartlar da belli zaten kar var her yerde. Her yere çalışamıyoruz. Hem kar suyunun karışımı hem de hava muhalefetinden dolayı balık da biraz kendini gizlemiş durumda. Balık soğuk denizde kendini kastığı için biraz daha yağlanma oluyor. Şu anda hamsinin mevsimi değil, sardalya mevsimi. Bundan dolayı balık yağlı.” ifadelerini kullandı.

Hicaz 6 isimli teknenin çalışanlarından Şaban Dinçer de “Kuzey Ege açıklarında genelde hamsi çıkıyor. Bu ara havalar estiğinden buralarda kaldık. Allah'a şükür hamsiler iyi. Başka yerlerde bir şey yok. Edremit Körfezi'nde çalışıyoruz. Başka bir yerde hamsi olmadığından yüksek piyasa. Piyasada şu anda hamsi yok. Havalar soğuk olduğundan balık fiyatları da iyi, yüksek. Yüzümüz güldü.” diye konuştu.

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