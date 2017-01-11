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Taksilerde 'indi-bindi' fiyatı düzenlemesine itiraz

TBF Genel Başkan Yardımcısı Köse: Karar yürürlüğe girdiği takdirde konuyu yargıya taşıyacağımızı kamuoyuna duyururuz

11 Ocak 2017 Çarşamba, 20:18:26 Güncelleme: 20:24:27 AA

Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Genel Başkan Yardımcısı ve Tüketici Güvenliği Derneği (TGDER) Genel Başkanı Murat Köse, İstanbul'da taksilerde kısa mesafe ücretinin 8 lira 75 kuruş olarak yürürlüğe girmesi halinde kararı yargıya taşıyacaklarını bildirdi.

Murat Köse, yaptığı yazılı açıklamada, kısa mesafe ücretini 8,75 olarak belirleyen kararı şaşkınlıkla karşıladıklarını belirtti.

Bozuk para sıkıntısı nedeniyle uygulamada ücretin 10 liraya çıkacağını öne süren Köse, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu yeni düzenleme, en çok kısa mesafe için taksi kullanmak zorunda kalan engelli, hamile ve yaşlı tüketicileri mağdur edecektir. Bu karar, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin uyguladığı İSPARK Taksi Duraklarının yaygınlaşmasını sağlamaya yöneliktir. Taksiler, bu parklar için giriş-çıkış ücreti olarak 2 lira ödemektedirler. Örneğin; 3 lira 75 kuruş açılış fiyatı ile bir kilometre yolculuk sonrası ödenecek tutar, 5.85 liradır. Bu bedelden İSPARK Taksi Durağı ücreti düşüldüğünde, taksiciye kalan tutar 3 lira 85 kuruştur. Yeni tarife ile taksiciye kalan tutarın daha fazla olması, İSPARK Taksi Durağı uygulamasının yaygınlaşması ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine daha çok para aktarılması amaçlanmaktadır. UKOME kararının yürürlüğe girmemesi gerektiğini, karar yürürlüğe girdiği takdirde konuyu yargıya taşıyacağımızı kamuoyuna duyururuz."

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