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Evinizi alırken siciline e-devletten bakabilirsiniz

Binaların yaşı, fotoğrafı, müteahhidi, onarım kayıtları e-devlete girilecek. Konutların özgeçmişi tek tıkla öğrenilecek, vatandaş fazla para ödemekten kurtulacak.

12 Ocak 2017 Perşembe, 10:22:56 Güncelleme: 10:23:51

Hükümet, ev almayı düşünen vatandaşların yanlış bir tercih yapmamaları ve konutta kaliteyi artırmak için yeni bir projeyi hayata geçirecek. Yeni uygulama kapsamında vatandaş alacağı evin sicil kaydını e-devlet üzerinden öğrenebilecek.

Sisteme alacağı evin ada-parsel numarasını girecek olan vatandaş, 2011'den itibaren yapı denetime alınmış evlerin yaşı ve fotoğraflarından müteahhidine, inşaat safhasından beton kalitesine, denetiminden onarım görüp görmediğine kadar her türlü bilgiye ulaşabilecek. Böylece bir eve değerinden fazla ödemeyip kazançlı çıkacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uygulamaya bu yıl içinde geçecek.

Yükleniciler ve mühendisler arasında rekabeti de artıracak sistem ile vatandaşın evini seçerken bilinçli hareket etmesine de zemin yaratılmış olunacak. Yapılan iki farklı çalışma ile hem konut kaliteleri artırılacak hem de ev alacak olan vatandaşların yanlış tercih yapmalarının önüne geçilecek.

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