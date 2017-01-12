TÜSİAD'ın yeni başkanı bugün belli olacak

Yönetim kurulu başkanlığını bırakacak olan Cansen Başaran Symes Genel Kurul'da bir konuşma yaptı.

Başaran Symes başkan olarak son konuşmasında şunları söyledi: "Yeni bir dünyanın kuruluşuna tanıklık ediyoruz. Liberal dünya düzeni sarsılıyor. Ekonomiyi rayına oturtacak kararların alınması gerekir. Türkiye Ortadoğu'nun geleceğine katkıda bulunacaksa bunu Ortadoğu'nun hastalıklarını ithal ederek yapamaz. Türkiye bölgesel dengelerde rol oynayacaksa bunu kendi esneklik alanını daraltalark sağlayamaz. Laiklik olmadan Ortadoğu'daki şiddet dalgalarının ülkemizi içine çekmesini engellememiz mümkün değil.

"OHAL ORTAMI İLE GÜVENLİK SORUNLARI AŞILMAZ"

Toplumun son yıllarda giderek daha fazla kutuplaşmasını her ortamda gündeme getiriyoruz. İfade özgürlüğü üzerindeki kısıtların menfaatlirimize zarar verdiğini düşünüyorum. Ortak hedeflerimizin azalmasını değerlerimiz ve hayat tarzı üzerinden ayrışmanın hızlanmasını üzülerek izliyoruz. Sürekli bir OHAL ortamının tek başına güvenlik sorunlarının aşılmasını sağlayacağı kanısında değiliz.

Dünyada rekabet gücümüzü artıracaksak yetişen insanlarımızın bu ülkede huzur içinde çalışabilmesini sağlamalıyız.

"AB HEDEFİNDEN VAZGEÇİLMEMELİ"

AB projesi önemini hala yitirmedi. AB hedefinden vazgeçmek söz konusu olmamalı. Bu hedefin savunucu ve ısrarlı takipçisi olduk. Hükümetin AB ve Gümrük Birliği'ni güncelleme müzakerelerini kararlılıkla destekliyoruz."

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