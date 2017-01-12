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Altın değerinde olan ıhlamur şifa dağıtıyor

Serbest piyasada 150 TL olan gram altınla yarışan ıhlamur, alıcı bulmaya devam ediyor

12 Ocak 2017 Perşembe, 11:42:59 Güncelleme: 11:44:42 İHA

Soğuk havaların etkisiyle hastalıklardan korunmak isteyen vatandaşlar soluk alabilmek için aktarlara akın etti. Serbest piyasada fiyatı 150 TL olan gram altını sollayan ıhlamur, 180 TL 'lik fiyatıyla alıcı bulmaya devam ediyor. Hastalıklara karşı şifanın bitkilerden geçtiğini söyleyen aktarlar bir de özel karışımların püf noktalarını verdi.

IHLAMUR 180 TL

Ihlamur en çok tüketilen bitki çayı olmanın yanı sıra en pahalı olanlardan. Fiyat sıralamasında ıhlamuru kış çayı ve ada çayı takip ediyor. Çiçeği olan ıhlamurun şifa oranının daha yüksek olduğunu söyleyen aktar İsmail Çakmak, "Kış çayının kilosu 80 TL, ada çayı 70 TL, ıhlamur 180 TL. Aslında bakarsanız o kadar pahalı değil, çünkü ıhlamurun içerisinde yaprak yok tamamen çiçek ıhlamur şeklinde satıyoruz. Çiçek ıhlamurun özüdür. İçmesi bile daha farklıdır. Tat olarak da fark ediyor" dedi.

"DOKTOR DEĞİLİZ"

Çeyrek asırdır Mısır Çarşısında aktarlık yapan Mahmut Yıldız, bitkilerin şifa dağıtan yönünün saymakla bitmeyeceğini belirterek önemli bir noktaya dikkat çekti. Çeşitli şikayetlerde öncelikle doktora başvurulması gerektiğini söyleyen Yıldız, sadece öneride bulunduklarını belirtti. Yıldız, "Kışın, soğuk algınlığına karşı tedbir almak lazım, hastalara biz ilk önce doktora gitmelerini söylüyoruz. Bitkilerden de faydalanmak lazım. Biz bunlara ilaç demiyoruz. Öneri olarak sunuyoruz" dedi.

DİRENCİN KAYNAĞI ZENCEFİL

Yıldız ayrıca zencefilin faydaları hakkında bilgi vererek, "Zencefil patates gibi bir meyvedir. Ama vücudun soğuğa karşı direncini arttırır ve göğsü rahatlatır. Toz halinde bal ile karıştırılabilir. Vücudun günlük enerjisini karşılar. Dışarıdansınız işten eve gittiniz, bir zencefil, tarçın, ıhlamur, biraz kuşburnu, biraz hibiskus ile güzel bir garnitür kaynatıp bir fincan içmek faydalı ve vücudun direncini artırır" dedi.

"KIŞIN IHLAMUR, YAZIN MELİSA"

Bitki çayları kışın yaz aylarına oranla daha çok rağbet görmekte. Mahmut Yıldız yaz aylarında ıhlamurun yerine melisa çayının tercih edildiğini söyledi. Vücudu rahatlatıcı etkisi olan Melisa çayı için Yıldız, "Bitkisel çaylar genelde kış aylarında daha çok talep görüyor. Ihlamur, ada çayı yazın tüketilen bitkiler değildir. Yazın daha çok hibiskus, Melisa gibi bitki çayları tüketiliyor. Bunların özelliği rahatlatıcı ve C vitamini yoğundur. Sıcak ve soğuk tüketiliyor" diye konuştu.

Bitki çaylarını yaz-kış ayırt etmeden tüketen de mevcut. Selva Şahinoğlu, kış çaylarını şifasından ziyade lezzetli bulduğu için tükettiğini söyledi. Şahinoğlu, "Bitki çayını yaz kış kullanıyorum. Kış çayları hem lezzetli hem de şifalı. Ben sevdiğim için tüketiyorum. Sağlıklıda oluyor. Kışın fazlaca 2 günde bir ıhlamur tüketiyoruz. Soğuk algınlığına yakalandığımda en ufak bir burun akıntısı olsun direkt ıhlamuru kaynatırım. Özellikle bal, zencefil ve limon ile tüketiyoruz" dedi.

Vatandaşın ortak şifa kaynağı ise ıhlamur oldu. Meltem Özer, "Grip olduğum zaman hemen ıhlamura yöneliyorum. Boğazlarıma iyi geliyor. Boğazımı yumuşatıyor" derken, Abdullah Karakaş, "Son iki haftadır özellikle ıhlamur tüketiyorum. Çok ciddi bir soğuk algınlığı geçirdim. İlaçlarım bittikten sonrada ıhlamura devam ediyorum" diye konuştu.

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