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Peter Vanden Houte
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ING Başekonomisti Peter Vanden Houte TL'nin hareketliliğini değerlendirdi

ING Avro Bölgesi Başekonomisti Houte, Türk lirasının (TL) uzun vadede mevcut baskı seviyelerinden çıkarak biraz daha güçleneceğine inandığını ifade ederek, "Türkiye hala yüksek büyüme potansiyelli ekonomiye sahip." dedi.

12 Ocak 2017 Perşembe, 13:30:48 Güncelleme: 13:35:46 AA

ING Avro Bölgesi Başekonomisti Peter Vanden Houte, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TL'nin değer kaybetmesinde birkaç olumsuz unsurun bir araya geldiğini bildirdi.

Houte, "İlk olarak elbette gelişmekte olan piyasalardan bir miktar sermaye kaçmasına neden olan Donald Trump'ın seçimi sayılabilir. Bunun yanında Türkiye'nin cari açığı çok fazla ve Türkiye, emtia fiyatlarının yükseldiği bir dönemde emtia ihracatçısı bir ülke..." ifadelerini kullandı.

Uluslararası yatırımcıların savaş bölgesine yakın olmasından dolayı Türkiye'de jeopolitik bir risk algıladığını belirten Houte, "Darbe girişimi de siyasi istikrar konusunda sorular ortaya çıkardı. Geçen yıl 3'üncü çeyrekteki GSYH de olumsuz geldi ve sermaye çıkışı oluyor, TL zayıflıyor." şeklinde konuştu.

Houte, yabancı yatırımcıların, özellikle gelişmekte olan piyasalardaki risklere karşı çok hassas olduğunu, söz konusu nedenlerden dolayı bazı yatırımcıların paralarını geri çektiğini söyledi.

"TL'DEKİ OYNAKLIĞIN KISA VADELİ OLMASI MUHTEMEL"

Peter Vanden Houte, TL'deki oynaklığın kısa vadeli olmasının muhtemel göründüğüne işaret ederek, "Özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) çok zor bir pozisyonda olduğu için kısa vadeli oynaklığın sürmesi muhtemel. TCMB sermaye çıkışını durdurmak için faiz oranlarını yükseltmeli ancak aynı zamanda ekonomik büyümenin olumsuza dönmesi düşük faizler için mazeret sayılabilir." ifadelerini kullandı.

TL'nin uzun vadede mevcut baskı seviyelerinden çıkarak biraz daha güçleneceğine inandığını ifade eden Houte, "Unutulmamalıdır ki bugün zor bir durumda olsa bile Türkiye hala yüksek büyüme potansiyelli, yapısal olarak dinamik bir ekonomiye sahip." dedi.

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