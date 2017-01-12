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Genç girişimci fikirlere 150 bin TL hibe

TÜBİTAK, gençlerin önünü açmak ve yeni fikirleri geliştirmek adına, fikri ve projesi olan gençlere destek veriyor. Toplanan fikirler ön elemeden geçirildikten sonra, 150 bin TL kadar hibe sağlanabiliyor.

12 Ocak 2017 Perşembe, 17:21:08 Güncelleme: 17:39:49 İHA

'Bireysel Genç Girişim Programı' kapsamında teknolojik ve yenilikçi iş fikri olan genç girişimcilere 150 bin TL'ye kadar hibe sağlanacak.

TÜBİTAK tarafından gençlerin iş fikirlerini iyi bir iş planına dönüştürme hedefiyle başlatılan Bireysel Genç Girişim (BİGG) programı başladı. Program kapsamında teknolojik ve yenilikçi iş fikri olan girişimciler 150 bin TL'ye kadar hibe alacak.
İki aşamalı programda, internet sitesi üzerinden toplanan iş fikirleri bir eleme sistemine tabi tutularak; fikirler, teknolojik düzeyi ve yenilikçi yönü, iş fikrinin uygulanabilirliği, iş fikrinin taşıdığı ticari değer, iş fikrinin rekabetçi düzeyi, iş fikri ekibinin nitelikleri ve iş fikrine uygunluğu gibi yönler göz önünde bulundurarak değerlendirilecek.

Değerlendirmeyi geçen iş fikirleri 2 aylık eğitim ve mentorluk programına dahil olacak. Programı tamamlayarak iş fikirlerini geliştiren girişimci adayları, hazırlayıp ön onay aldıkları iş planlarıyla TÜBİTAK'a başvuracak ve 150 bin TL'ye kadar olan hibe desteğini alabilmek için yarışacak.

Programın son başvuru tarihi 31 Ocak olurken, başvurmak isteyen gençler İstanbul Üniversitesi Teknokent internet sitesi üzerinden başvurabilecek.

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