Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), 14 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorin fiyatlarına zam geleceğini duyurdu. PÜİS'ten yapılan açıklamaya göre benzin fiyatlarında 14 kuruş ve motorin fiyatlarında ise 12 kuruş zam bekleniyor.

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