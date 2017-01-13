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Benzin ve motorine zam geliyor

PÜİS, benzin ve motorin fiyatlarına yarından itibaren geçerli olmak üzere sırasıyla 14 ve 12 kuruşluk zam beklendiğini açıkladı

13 Ocak 2017 Cuma, 09:22:35 Güncelleme: 10:07:30

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), 14 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorin fiyatlarına zam geleceğini duyurdu. PÜİS'ten yapılan açıklamaya göre benzin fiyatlarında 14 kuruş ve motorin fiyatlarında ise 12 kuruş zam bekleniyor. 

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YORUMLAR 4
  • Misafir 39 dakika önce
    yazık bu insanlara
  • Misafir 45 dakika önce
    Bu nedir arkadas
  • Misafir 53 dakika önce
    direk 10 tl yapın da kurtulalım :/
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