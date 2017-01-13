Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), 14 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorin fiyatlarına zam geleceğini duyurdu. PÜİS'ten yapılan açıklamaya göre benzin fiyatlarında 14 kuruş ve motorin fiyatlarında ise 12 kuruş zam bekleniyor.
— PÜİS (@TRPUIS) January 13, 2017
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YORUMLAR 4
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Misafir 39 dakika önceyazık bu insanlara30
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Misafir 45 dakika önceBu nedir arkadas30
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Misafir 53 dakika öncedirek 10 tl yapın da kurtulalım :/210
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