Genel olarak 2016 değerlendirmesi alabilirmiyiz

2016 göreceli olarak enteresan bir yıl oldu yavaş başladı. Şirket evlilikleri açısından ilk 6 ayda bizim 3 işlemimiz oldu. Piyasa birazda ne olucak diye bekliyordu. Darbe girişimi ile işlerimizin duracağını düşündük. Ama Pazar öyle gelişmedi. Bizim 5 işlemimizi tamamladı. Sektörde pek çok iş tamamlandı ve entresan bir şekilde yatırımcılar özellikle finansal yatırımcıların güçlü bir şekilde piyasada olmasıyla arkasında durdular. Bu işler cidi müzakere süreçlerinden geçiyor ve sona gelindiğinde yatırımcıların sebep göstermeden çekilebileceği ortamlar oluyor. Geçen sene böyle olmadı. Müzakere ettiğimiz işler devam etti. Yatırımcılar fiyat müzakeresi bile etmediler.

Ve seneyi böyle kapattık. Bizim yılda 10 15 tane işlemimiz kapanır. Sektörde ki büyük oyunculardan bir tanesiyiz. Geçen seneyi 8 işlemle kapattık ama yılın geneline baktığınızda 2013, 2014 ve 2015'in yarısı büyüklüğünde iş tamamlandı.

Yurt içi satın almalar , yurt dışı yabancı satın almaları geçmişti sizin yaptığınız birleşimde şu anda durum nedir?

Bizim işlemlerimizden %90 indan fazlası bir tarafında yabancı şirketlerin olduğu işlemler, Türkiye genelinde yılda 200-250 işlem oluyor. Bunların çoğu da teknoloji şirketlerinden oluyor 80 tane diyelim büyüklük olarak baktığınızda yabancıların ağirlığı yıllar itibariyle %40 %60 lar arasında diye düşünmek lazım geçen senede %50 yani 2016 da yabancı yatırımcıların Türkiye'ye ilgileri devam etti pek çok da işlem tamamlandı.

Öncelikle hangi sektörler ön plana çıktı?

Şöyle geçen sene aslında bir önceki senelerden farklı olmadı. Enerji sektörü içinde özelleştirmelerinde olması sebebiyle önde gelen alan oldu yaklaşik 8 milyar doların %30 enerji sektöründen diye düşünebiliriz ama yabancı sektörler enerjide pek faal değiller. geçen sene özelinde bir sinema zincirinin satışı oldu ve medya diyelim 2. Sektörü ve satın almayı Güney Kore'li bir firma almıştI. CJ firması. Çıkan formlar için çok iyi oldu bunları finans bankacılık ve yeme içme genel üretim takip ediyor. Sanayi ve ilk beşte olan bir alan.

Türkiye'ye gelen yabancı yatırımcılar tarafından 2016 nasıldı?

%50 aranında geldiler çoğrafyaya baktığınızda Türkiye dünyanın heryerinden yatırımcı çekmeye devam ediyor. Bizim tamamladığımız 16 da Amerika, İngiliz, Fransız batıdan, körfezden Bahrain, Katar ve Kuveyt'li yatırımcıların olduğu işlemleri tamamladık , bizim yaptığımız işlerde yeme içme sektöründe diğeri gıda diyelim.

Bunlar tamamlanmış işlemler mi?

Bizim işlemlerimiz tamamlanmış oluyor. Tamamladıklarımız sondan başa dünya devi yatırımcılardan kırlangıç yağlarının olduğu firmayı almak üzere imza attı. Bu işlemi 2017 bitirmeyi hedefliyoruz. Mado bizim müşterimizdi ona Bahrain'li ve Katar'lı ortakları yatırım yapmak üzre imza attılar. Onu da 2017'de tamamlamayı hedefliyoruz. Bunun dışında Fransız asis diye nükleer alanda çok faal Türkiye'deki nükleer alanın gelişmesinde çok inançlı bir firmaya böyle bir mühendislik şirketinde yer aldık. İngiliz Banzel diye bir firma vardır. Dünyada tüketim alanında özellikle rest ve otelcılık alanında faaldir. Şirketin büyük hissesinin satışında da yer aldık. Yine rest de big cheff de finansal bir yatırımcı azınlık hisseden oldu onu tamamladık gibi işlemleri sayabilirim size.



Biraz Pragma şirketinden bahsedelim. 2016 yılını ne kadar büyümeyle kapattınız ve bir ortaklık bekliyor musunuz?

Biz bir Türk markasıyız. Alanımızdaki en büyük firmayiz. 30 kişilik bir ekibimiz va. Yapılanmamız gayrimenkul sektörü dışında Türkiye'de ki pek çok yatırımcı sektörde derinlemesine ekipler kurarak oluyor. Çünkü hizmet satmaya çalışıyoruz. Genelde de ihtiyacı olmayanlara hizmet satmaya çalışıyoruz. Çünkü yabancı yatırımcı genelde sektördeki en iyi şirketlere yatırım yapmak ister. Bizde bu sektörde faaliz senede 10 işlem kapatıyoruz diye düşünebilirsiniz. İnsan bizim büyüme faktörümüz bu sene % 20 gibi insan sayımızı arttırmayı düşünüyoruz. İşlemlerin büyüklüğü maalesef piyasaya bağlı olarak bizde de geçen sene daraldı. Ama 2017 için daha çok çalışıyoruz dünyanın heryerinden yatırımcıları ülkeye gelmeye ikna etmeye çalışıyoruz. ABD ve Avrupada özellikle de Körfez bölgesinde ve dünyada da yeni trend Çin’in yurtdışına yatırımlarından da Türkiye'ye daha fazla getiri sağlamak istiyoruz.



Perakende ve Turizm sektörleri sıkıntılı bir süreç yaşıyorlar, bu sektörler ortaklıklarla güçlendirilebilir mi? Yabancı ilgisi nasıl bu sektörlere?



Tekstil üretimi maalesef çok uzun zamandır yabancı yatırımcıyı cezbedemiyor. Çünkü Türkiye rekabetçilik gücünü Uzakdoğu'ya kaybetti. Ama çok hızlı büyüyen perakende şirketleri de var. Mesela Turizmde de bu büyük dalgalanmaya rağmen, Avrupa'dan çok büyük bir yatırımcı Türkiye'deki çok büyük bir tesisi almak üzere buradaydı. Müzakereler sürdü, nihayetinde borç veren kurum kreditör bizim istediğimiz iskontoyu kabul etmedi ama diyebiliriz ki 2017'de de yabancı ilgisi sürecek.



KOBİ'lere ilgi nasıl?



Kobilerin şirket alım satımı sektöründeki karnesi zayıf, birincisi kurumsal yönetim açısından KOBİ'ler gerektiği yerde değiller, organizasyonel olarak kendilerini yapılandırmış değiller. Muhasebesel olarak şeffaflık sağlanabilmiş değil. O yüzden burda yabancı yatırımcının kendini rahat hissedebileceği bir ortam yok. İkincisi de maliyet, şirket alımları maliyetleri ve KOBİ'lerin ekonomisi bu maliyetleri karşılayamıyor. O yüzden Kobi'ler pek de yabancı yatırımcı ilgisini çekemiyorlar.