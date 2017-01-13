Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, ekmek ve ekmek çeşitleri üreten iş yerleri ile ilgili yeni bir uygulama getirildiğini açıkladı.

Faruk Çelik, ekmek ve un fiyatları konusunda düzenlediği basın toplantısında ekmek ve ekmek çeşitleri üreten iş yerleri ile ilgili yeni bir uygulama getirildiğini kaydederek, "İş yeri açma ve çalışma ruhsatı yerel yönetimler tarafından iş yerlerine veriliyor ama biz bu iş yeri açma ve çalışma ruhsatını dikkate almadan bu iş yerlerine kayıt belgesi veriyorduk Tarım Bakanlığı olarak. 1 Ocak itibariyle kayıt belgesini bizden alabilmeleri için dolayısıyla işletmeyi faal hale getirebilmeleri için iş yeri açma ve çalışma ruhsatı getirmeleri gerekiyor. Yani bize iş yeri açma ve çalışma ruhsatını ibraz edemeyenler buradan kayıt belgesini alamayacaklardır. Burada amacımız, bu düzenlemeyle vatandaşlarımıza daha sağlıklı ve güvenilir mekanlarda üretilen ekmeğin tüketilmesi konusundaki var olan eksiklikleri gidermeye dönük son derece önemli bir adımdır. Bu uygulamanın da hayırlı olmasını diliyorum. Rastgele değerlendirmeler maalesef medyamızda yine devam ediyor. Kimse milletin sofrasında ayrılmaz bir parçası olan ekmeği vatandaşımızın boğazına dizmeye kalkmasın. Bu yanlış bir yaklaşımdır. Vatandaşın yediği ekmekle uğraşmak kimsenin ekmek kapısı olmamalıdır. Tüm bu ürünler tabiatın insanlara bahşettiği nimetlerdir, bunların tüketilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

NİTRATLI GÜBRE YASAĞI KALKIYOR

Nitratlı gübre kullanımı ile ilgili de açıklama yapan Bakan Çelik, gübrenin tarım sektörünün hem girdi hem de verim açısından en önemli kalemlerinden biri olduğunu ifade ederek, toprağın verimliliği ve diğer konular açısından gübrenin son derece önemli olduğuna vurgu yaptı. Çelik, "Nitratlı gübreler konusunda yaptığımız testler sonucunda, potasyum nitrat ve sodyum nitratı serbest bırakma kararı aldık. Kalsiyum Amonyum nitrat gübrelerin kullanımını ise kontrollü bir şekilde sağlayacağız. Amonyum nitrat gübresinin tarımsal amaçlı kullanımına ise asla izin vermeyeceğiz" dedi.