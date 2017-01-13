EN BEĞENİLEN EKONOMİST ÖDÜLÜ CÜNEYT BAŞARAN’IN OLDU!



Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Kulübü tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen "Yılın Yıldızları Ödülleri" gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Geceye medya, sanat, ekonomi ve spor dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı.



Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen,Türkiye'nin önde gelen isimlerini bir araya getiren gecede, Bloomberg HT ve BloombergHT.com Genel Yayın Yönetmeni Cüneyt Başaran, “2016 Yılının En Beğenilen Ekonomisti” ödülüne layık görüldü. Bloomberg HT’de ekrana gelen Sabah Raporu ve 3. Seans programlarının başarılı sunucusu Cüneyt Başaran, ödülünü alırken öğrencilere teşekkürlerini iletti. 2016 yılının en beğenilen isimlerinin ödül aldığı tören renkli görüntülerle sona erdi.

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