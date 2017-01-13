EY Türkiye'nin Finansman Başkanı'ndan önemli açıklamalar

Ey Kurumsal Finansman Bölümü 'Birleşme ve Satın Alma İşlemleri 2016 Raporu'nu yayımladı. Rapora göre, tüm dünyada birleşme ve satın alma aktivitesinde işlem hacminde düşüş yaşanırken, küresel işlem sayısı 2015'e paralel bir seyir izledi. Türkiye'de de işlem değeri açıklanan 101 işlemle toplam 4.6 milyar dolar tutarında hacim yaratıldı. Değeri açıklanmamış işlemlerle birlikte toplam hacim ise 7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

İKİNCİ YARIDAN ÜMİTLİYİZ

EY Türkiye Kurumsal Finansman Bölümü Başkanı Müşfik Cantekinler, 2017'de birleşme ve satın alma aktivitesinde 10 milyar dolarlık bir rakam beklediklerini belirtti. Cantekinler, "Özellikle 2017 yılının ikinci yarısı ile ilgili olumlu beklentilerimiz var" diye konuştu.