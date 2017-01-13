İŞ-YAŞAM
13 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
EY Türkiye
İŞ-YAŞAM

EY Türkiye'nin Finansman Başkanı'ndan önemli açıklamalar

EY Türkiye Kurumsal Finansman Bölümü Başkanı Müşfik Cantekinler, 2017'de şirket evliliğinin 10 milyar dolara çıkabileceğini açıkladı

13 Ocak 2017 Cuma, 14:40:05 Güncelleme: 14:55:46 HABERTURK.COM

Ey Kurumsal Finansman Bölümü 'Birleşme ve Satın Alma İşlemleri 2016 Raporu'nu yayımladı. Rapora göre, tüm dünyada birleşme ve satın alma aktivitesinde işlem hacminde düşüş yaşanırken, küresel işlem sayısı 2015'e paralel bir seyir izledi. Türkiye'de de işlem değeri açıklanan 101 işlemle toplam 4.6 milyar dolar tutarında hacim yaratıldı. Değeri açıklanmamış işlemlerle birlikte toplam hacim ise 7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

İKİNCİ YARIDAN ÜMİTLİYİZ

EY Türkiye Kurumsal Finansman Bölümü Başkanı Müşfik Cantekinler, 2017'de birleşme ve satın alma aktivitesinde 10 milyar dolarlık bir rakam beklediklerini belirtti. Cantekinler, "Özellikle 2017 yılının ikinci yarısı ile ilgili olumlu beklentilerimiz var" diye konuştu.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Yılın Yıldızları'ndan Show TV'ye iki ödül birden!
İŞ-YAŞAM

"Yılın Yıldızları Ödülleri" sahiplerini buldu!

Değer Şahbaz Bloomberg HT'de
İŞ-YAŞAM

Değer Şahbaz Bloomberg HT'de
Hamdi Topçu, Borajet'e danışmanlık hizmeti verecek
İŞ-YAŞAM

Hamdi Topçu, Borajet'e danışmanlık hizmeti
Genç girişimci fikirlere 150 bin TL hibe
İŞ-YAŞAM

"Benim de bir fikrim var" diyorsanız...
Ali Ağaoğlu yabancıya verilecek vatandaşlığı olumlu buldu
İŞ-YAŞAM

Ağaoğlu: "Ekonomi için yerinde bir karar"
Türk domatesi Dubai ve Katar'a havalanıyor
İŞ-YAŞAM

Türk domatesi THY ile uçacak!
Maliye Bakanlığı 2017'de uygulanacak parasal sınırları belirledi
İŞ-YAŞAM

BAKANLIK AÇIKLADI, SINIRLAR DEĞİŞTİ!
Benzin ve motorine zam geldi
İŞ-YAŞAM

ARAÇ SAHİPLERİNE KÖTÜ HABER!

Sanayi Ciro Endeksi Kasım'da yüzde 3,4 arttı
İŞ-YAŞAM

SANAYİ CİRO ENDEKSİ ARTIŞA GEÇTİ!
Karda evden çalışmak mesai sayılıyor
İŞ-YAŞAM

KARDA EVDE Mİ KALDINIZ? MESAİ ALABİLİRSİNİZ...
Trump, Soros'a 1 milyar dolara mal oldu
İŞ-YAŞAM

PARA SİHİRBAZI'NA MİLYAR DOLARLIK ŞOK!
"Ekmek fiyatlarında artış gerektirecek bir durum yok"
İŞ-YAŞAM

BAKAN ÇELİK: O YASAĞI KALDIRIYORUZ
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme