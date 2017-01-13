İŞ-YAŞAM
13 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Multinet Up
İŞ-YAŞAM

Multinet Up'ın hissedarı önemli açıklamalarda bulundu

Multinet'in anahissedarı Fransız Up Group, bazı yöneticilerinin FETÖ operasyonunda tutuklanmasına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

13 Ocak 2017 Cuma, 16:16:08 Güncelleme: 16:18:00 HABERTURK.COM

Multinet Up hisselerinin %99’una sahip Fransız şirketi Up Group, geçtiğimiz 5 Ocak gününde Türkiye’de yürütülen geniş soruşturma kapsamında iştirakinin bazı yöneticilerinin gözaltına alındığı bilgisini almıştır. Up Group yetkili makamların yargı sürecini beklerken, gruba ve iştiraklerine yabancı bu olay karşısındaki şaşkınlığını ifade etmektedir.

Up Group, Türkiye’de güçlü bir itibara sahip ve her daim hem yasal hem mali gereklilikleri yerine getirmiş Multinet Up’ın, faaliyetlerini devam ettirebilmesi ve itibarını korumak amacıyla, an itibariyle gerekli yetkilere sahip, Fransa merkezinden görevli yöneticilerinin temsil ettiği bir geçiş süreci yönetimi oluşturmuştur.

Up Group olarak, durumun en kısa sürede normale dönmesini diler ve Türk adaletine duyduğumuz sonsuz güveni ifade etmek isteriz.

Up Group olarak, iştirakimiz Multinet Up’ın faaliyetlerini sorunsuz şekilde yürüttüğünü, müşteri ve üye işyerlerimize ve tüm paydaşlarımıza garanti ettiğimizi beyan ederiz.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Benzin ve motorine zam geldi
İŞ-YAŞAM

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi
Maliye Bakanlığı 2017'de uygulanacak parasal sınırları belirledi
İŞ-YAŞAM

Bakanlık açıkladı, sınırlar değişti!
Karda evden çalışmak mesai sayılıyor
İŞ-YAŞAM

Karda evde mi kaldınız? Mesai alabilirsiniz...
Yılın Yıldızları'ndan Show TV'ye iki ödül birden!
İŞ-YAŞAM

"Yılın Yıldızları Ödülleri" sahiplerini buldu!

Değer Şahbaz Bloomberg HT'de
İŞ-YAŞAM

Değer Şahbaz Bloomberg HT'de
Hamdi Topçu, Borajet'e danışmanlık hizmeti verecek
İŞ-YAŞAM

Hamdi Topçu, Borajet'e danışmanlık hizmeti
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme