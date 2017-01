Multinet Up'ın hissedarı önemli açıklamalarda bulundu

Multinet Up hisselerinin %99’una sahip Fransız şirketi Up Group, geçtiğimiz 5 Ocak gününde Türkiye’de yürütülen geniş soruşturma kapsamında iştirakinin bazı yöneticilerinin gözaltına alındığı bilgisini almıştır. Up Group yetkili makamların yargı sürecini beklerken, gruba ve iştiraklerine yabancı bu olay karşısındaki şaşkınlığını ifade etmektedir.

Up Group, Türkiye’de güçlü bir itibara sahip ve her daim hem yasal hem mali gereklilikleri yerine getirmiş Multinet Up’ın, faaliyetlerini devam ettirebilmesi ve itibarını korumak amacıyla, an itibariyle gerekli yetkilere sahip, Fransa merkezinden görevli yöneticilerinin temsil ettiği bir geçiş süreci yönetimi oluşturmuştur.

Up Group olarak, durumun en kısa sürede normale dönmesini diler ve Türk adaletine duyduğumuz sonsuz güveni ifade etmek isteriz.

Up Group olarak, iştirakimiz Multinet Up’ın faaliyetlerini sorunsuz şekilde yürüttüğünü, müşteri ve üye işyerlerimize ve tüm paydaşlarımıza garanti ettiğimizi beyan ederiz.