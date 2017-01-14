Avrupa Gıda Standartları Ajansı'nın Nutella raporu korkuttu

Bir tür palmiyeden üretilen ve birçok gıda ürününde kullanılan palm yağının kanserojen olabileceği haberleri gündem yarattı. Daha önce de Dünya Sağlık Örgütü de dahil olmak üzere pek çok sağlık kuruluşu tarafından risklerine dikkat çekilen palm yağıyla ilgili Avrupa Gıda Standartları Ajansı (EFSA) tarafından yapılan açıklama, 200 derece üzerinde ısıtılan palm yağının diğer bitkisel yağlardan daha tehlikeli olduğunu ve kanserojen içerdiğini ortaya koydu. Bu gelişmelerin ardından İtalyan süpermarket zinciri ve unlu mamuller üreticisi Barilla palm yağlı ürünleri eleme yoluna giderken, dikkatler Nutella üzerinde odaklandı. Bunun nedeni Nutella’nın seçtiği strateji oldu. Dünyada ürünleri 160’tan fazla ülkede satılan ve İtalyan gıda devi Ferrero’nun ikonik markası Nutella, palm yağıyla ilgili gelişmeler üzerine reklam kampanyaları düzenleyerek ürünlerinin sağlıklılığına ve Nutella tadının bu şekilde sağlandığına vurgu yaptı. Ancak bu gelişmeler tüm dünyada “Nutella kanserojen mi?” sorusunun daha çok dile getirilmesine yol açtı.

ÜRETİM İKİ ÜLKEDE

Türkiye’de de yüzde 30 civarında pazar payı bulunan Nutella’nın sahibi Ferrero iddiaları kesin bir dille yalanlarken, palm yağıyla ilgili tartışmalar durulmadı. Dünyada palm yağının tercih ediliyor olmasının nedeni hem diğer yağlara göre düşük fiyatı hem de ekimden daha çok verim alınması. Aynı ekim alanında diğer yağ türlerine göre hemen hemen 10 kat daha fazla ürün veren palm yağı, bu özelliğiyle son yıllarda hem ekilen toplam alanını, hem de tüketimini artırdı. Dünyada üretiminin yüzde 80’i Endonezya ve Malezya’da yapılan palm yağı, tüketim noktasında da diğer yağların arasından sıyrılarak ilk sırada yer alır hale geldi.

OLTAN GIDA’YI ALMIŞTI

Türkiye’de de Nutella son olarak 2014 yılında ülkenin en büyük fındık ihracatçısı Oltan Gıda’nın Ferrero tarafından satın alınmasıyla gündeme gelmişti. Satıldığı yıl yaklaşık 500 milyon dolarlık fındık ihracat geliri sağlayan ve Türkiye’nin 55’inci büyük sanayi kuruluşu konumunda olan Oltan Gıda’nın satın alınmasından sonra fındık fiyatları da tartışma konusu olmuştu. Tüm fabrikalarında kullandığı fındığın yüzde 80’ini Türkiye’den sağlayan Ferrero, Oltan Gıda’yı aldıktan sonra fındık fiyatlarını düşürmekle suçlanmıştı. Şirket, ilerleyen aylarda yaptığı açıklamalarda fındık alımında Türkiye’ye bağlı kalmamak için başka üretim yerleri yaratacağını belirtmişti. Bu gelişmelerin ardından yaklaşık 8 ay önce Ferrero’nun Türkiye Başkanı Carlo Marsili, Türk fındığının dünyadaki en önemli elçilerinden biri olduklarını ve vazgeçmeyeceklerini belirtmiş, “Geçen yıl yaşanan don olayından dolayı üretim düştü, fiyatlar yükseldi. Bu yıl ise üretim arttığı için fiyatlar düştü. Yani bizimle ilgisi yok” demişti.

GIDA ÜRÜNLERİ

Palm yağı, bazı kek, cips, dondurma, çikolata, bisküvi çeşitlerinde ve pek çok gıda ürününde kullanılabiliyor.

İTALYA’NIN EN ZENGİN AİLESİ

Ferrero’yu halen Giovanni Ferrero yönetiyor. 1964 doğumlu Ferrero’nun kişisel serveti 24.2 milyar dolar seviyesinde. Ferrero Ailesi, İtalya’nın en zengin ailesi olarak biliniyor.

‘EFSA RAPORU NUTELLA’YA YÖNELİK DEĞİL’

Dün Ferrero Türkiye’den açıklama yapılarak Nutella kavanozlarının raflardan inmeye başladığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi: “Nutella kesinlikle kanserojen madde içermemektedir. Palm yağı AB mevzuatlarına da uygun olarak pek çok ürün grubunda ülkemizde de kullanılmaktadır. EFSA raporu, çok sayıda gıda ürünü ve yağlar üzerindeki kontaminantlara yönelik analiz içermektedir. Rapor Nutella’ya yönelik değildir. Bu bağlamda Ferrero olarak tüm ürünlerimizin güvenli olduğu hususunu bir kez daha vurgularız.”

PALM YAGININ TON FİYATI 670 DOLAR SEVİYESİNDE

- Palm yagı en verimli yag olarak biliniyor, çünkü bir hektarlık ekim diger yag türlerine göre 10 kat fazla ürün veriyor.

- Dünyada yag üreticilerinin ekim alanının yüzde 5.5’i palm yagı üretiyor, ancak üretimin yüzde 35’ini olusturuyor.

GAZETE HABERTÜRK