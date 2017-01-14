Cumhurbaşkanı Erdoğan: Döviz silahıyla üzerimize geliyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Borsa İstanbul Kuruluş Yıl Dönümü Programı ve yeni hizmet binasının açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Bugün açılışını yapmakta olduğumuz binalarla Borsa İstanbul yeni bir döneme başlıyor.

* 15 Temmuz darbe girişiminde hedef alınan yerlerden birinin Borsa istanbul olması rastlantı değildir.

* Türkiye ekonomisinin derinliğinin olmadığı bir dönemde bu saldırılar hedeflerine ulaşabilirdi. Ama artık şunu herkesin bilmesi lazım eski Türkiye yok. Ekonominin hacmi çapı büyüdü.

* Borsa üzerinden, döviz kurları üzerinden, faizler üzerinden ülkemizi krize sürükleme çabaları hep yaşandı.

* Büyük projelerimizi engellemek için, kredileri zorlaştırmak başta olmak üzere her yolu denediler ama artık şunu herkesin bilmesi lazım. Eski Türkiye yok.

* İhracatta daralma yaşıyorsak hemen atağa geçerek katma değeri yüksek ürünler üreterek dış ticaret hedefimize ulaşmalıyız.

* Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmak için çalışmalıyız. Turizmde beklememi var. Hemen yeni pazarlarla hedefimiz 100 milyar doları yakalamak için çalışmalıyız.

* Ekonomiyi sadece finans araçlarından ibaret görmemeliyiz. Ekonomi insandır, insana dair her şeydir. Hamdolsun insanımız dimdik ayaktadır.

* Ancak ekonomimize saldırılar bitmiş değil. Demokrasi gibi ekonomi nöbetleri tutan vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

* Son günlerde döviz kurunu silah olarak kullanarak üzerimize gelmeye başladılar. Alternatiflerini üretiyoruz, üreteceğiz.

* Bizim bu saldırıları karşılayacak gücümüz vardır. Bizim sorumunuz hızlı hareket edememektir. Bu da son günlerde döviz spekülasyonlarında milletimizin moralini bozuyor.

* Döviz kurundaki suni şişkinliğin giderilmesiyle piyasalarda bekle-gör politikasının da sona ereceğini ümit ediyorum.

* Yakın geçmişte sorun yaşadığımız pek çok ülke ile yeni döneme giriyoruz.

* Bununla birlikte ekonomideki güncel sıkıntılarımızın aşılması konusunda biraz daha hızlı olunmamasının gerektiği açıktır. Türkiye güçlü kamu maliyesi, bankalarının sermaye yapısı, disiplinli bütçe uygulamalarıyla ekonomideki bu durgunluğu haketmiyor.

YENİ ANAYASA ÜLKEMİZE DOPİNG ETKİSİ YAPACAKTIR

* Ekonomideki durgun görüntüyü kesinlikle hak etmiyoruz. Ortada üstesinden gelinemeyecek bir sorun yoktur.

* Ekonomideki sıkıntılarımızı da savunmada kalarak değil, hücuma geçerek aşabiliriz.

* Ekonomi insandır, insana dair her şeydir. Hamdolsun insanımız dimdik ayaktayız.

* Türkiye'nin bugün kendisine güvenen, risk alan yatırımcılara ihtiyacı var. Ülkede güvenin, bu ülkede istikrar var. Risk alın.

* Buradan bir kez daha ülkesini seven herkesi harekete geçmeye davet ediyorum. Yatırımlarımızı, istihdamımızı artırmak için ne gerekiyorsa yapıp ekonominin çarklarını hızlandırmalıyız.

* Milletimiz ve devletimiz bu zor günlerde yanımızda olan hiç kimseyi unutmayacaktır.

* Küresel vatandaşlık anlayışıyla burayı merkez alarak burada toparlayalım.

* İhracat ve turizmde çok büyük bir atılımı hayata geçirmeliyiz.

* İki milyon dolarlık yatırım yapana vatandaşlık hakkı verilecek. Operatör şirketleri siz kurun. Siz kurun bakın ondan sonra onlar nasıl çalışmaya başlıyor. Bu süreçte finans sektörünün reel sektöre destek vermesi önem sağlıyor.

* Uluslararası gelişmeler Türkiye cazibesini artırıyor. Bu ülke kendisine güvenen ve yatırım yapanı mahçup etmemiştir, döviz oyununu bozacağız. Ekonominin tüm aktörlerine güvenim tamdır.

* Bu fırsatları en iyi şekilde kullanarak 2023 hedeflerimize odaklanmalıyız. Ekonomimizin tüm aktörlerine güveni tamdır. Anayasa değişikliği ülkemize doping etkisi yapacaktır. Yeni Türkiye önünde kimse duramayacaktır. Basit bir ifade ile söylüyorum. Tüm siyasi partiler alanlarda yeni anayasa dediler. Parlamentoda yeni anayasanın önünde durmak için iki siyasi parti bunu konuşuyor.

* Edep adap hiçbir şey bilmeden ifadelerle engellemenin gayreti içindeler. Böyle bir iç tüzükle bu parlamento yürümez. Bu denli yoran siyasi anlayışla neticeye varamazsınız. Dersini çalışarak gelen bir anlayış yok. Amerika'da uygulama farklı olabilir, Avrupa'da farklı olabilir. Bunları gözden geçirmeden konuşma yapıyorlar.

* Sevgili dostlar Başkanlık sistemini uygulayan ülkelerinki bizim olmazsa olmazımız mı? Biz daha farklı bir sistem oluşturamaz mıyız? Bir yerden farklı bir şey alırsın, bir başkasından farklı bir şey alırsın. Kendi tarihimden olan bir altyapım var, dünyaya yeni bir anlayışla çıkabiliriz.

* Bunun kararını verecek olan millettir. Parlamento o metni hazırlıyor. Nihai kararı da verecek olan millettir. Milli iradeye dahi hazmedemeyen, bu işin götürülmesini hazmedemeyen bir grup var. İkinci turdan sonra millete gidecek yol açılır umarım.