"Tek kıymetlimiz nakit akışı"

Geçen yılın son aylarına olduğu gibi, 2017’nin ilk günlerine de damga vuran kurdaki sert yükselişin hangi sektörü nasıl

etkileyeceği tedirgin gözlerle izleniyor. Elbette ki dövizi en yakından takip edenler döviz borcu olanlar ve ithalat

ağırlıklı çalışanlar. Ramazan Kaya, Türkiye’nin en büyük saat mağazaları zinciri Saat&Saat’in Yönetim Kurulu Başkanı. “2016’da o kadar çok şey oldu ki, daha kötüsü olamaz, 2017’nin daha iyi geçeceğine zerre şüphem yok” diyen Kaya ile yükselen kurun fiyat ve talebe etkisini, Saat&Saat’in yeni yıl hedeflerini konuştuk:

2016 başındaki beklentileriniz ne ölçüde gerçekleşti? Bu çerçevede 2017’yi nasıl planlıyorsunuz?

2016 yılına inanılmaz güzel başladık. Son yılların en muhteşem ocak ayını geçirmiştik. Bombalamalara rağmen 15 Temmuz’a kadar da iyi bir yıl geçirdik. Hatta 15 Temmuz’dan sonra da fena değildi. Ta ki kurdaki yükselişe kadar. Her şeye rağmen yılı yüzde 11 büyümeyle kapattık. Ama kur farkı bize çok ciddi zarar yazdı. Çünkü dövizin bu kadar yükselmesi ve müşteriye kredi kartından taksit yapıyor olmak alacakların erimesine yol açtı. 2016 yılını yaşanan her şeye rağmen iyi geçirdik ama bizi terse düşüren kur oldu. 2016 yılı muhteşem başlamıştı, sıkıntılı bitti. 2017 sıkıntılı başladı, güzel bitecek. Bitmek zorunda. Hayat devam ediyor, bu sıkıntılı günler aşılmak için var. Zerre şüphem yok.

Kuru nasıl yöneteceksiniz?

Bu yıl biraz sisli havada araba kullanmaya benzeyecek. Radarları iyi açmamız, stokları ve şirketi iyi yönetmemiz, moral motivasyonu yüksek tutmamız gerekiyor. Bunu yaparsak ve olağanüstü sıkıntılar da olmazsa 2017 çok iyi geçecek bence. 2017’de iki darbe girişimi olmazsa, iki katı patlama olmazsa, iki uçak krizi yaşamazsak, turizm de dibe batmazsa 2017 daha iyi geçecek. 2016 o kadar çok kriz yaşattı ki, daha kötüsü olamaz.

Kârı pas mı geçmek gerekecek?

2016 yılında biz kârlılığa oynamadık, masanın ortasına nakit akışını koyduk. Nakdi iyi yönetmeye konsantre olduk.

3 tane top vardır, biri ciro. Plastik toptur, yere düşse de kalkar. İkincisi kârlılık, o da plastik top, düşer de

çıkar da. Ama sonuncusu kristal top, nakit akışı. Bir kere kırılırsa yerine koyamazsınız. 2017’de buna çok dikkat

edeceğiz. Yapılması gereken kristal topa sahip çıkmak. Önemli olan ayakta kalabilmek, gemiyi yüzdürmek.

‘AKILLI SAAT BİR GELECEK PİR GELECEK’

Akıllı saat pazarı sanki biraz yavaş kaldı, sizin beklentiniz ne yönde?

Akıllı saat çok güçlü geliyor. 2020 yılında akıllı saat cirosunun 117 milyar dolara ulaşacağı yönünde beklenti var. Türkiye’de biraz daha yavaş gidiyor. Ama eminim ki bir açılacağız pir açılacağız. Saat firmaları da bu konuya iyi adapte oldu. Açıkçası 5 sene önce stresteydik biraz, “Ya saat firmaları geri kalırsa?” diyorduk. Ama çok iyi adapte oldular ve geleceğin işi bu.

Fiyat artışı olacak kurdan ötürü, ama yine de yüzde 30’a yakın büyüme hedefliyorsunuz. Talep fiyata bakarak ve alım gücüne bakarak nasıl adapte olacak da bu yüksek büyüme yakalanacak?

2016 yılında nihai tüketici harcaması gerekeni harcamadı. Tasarruflu davrandı, korktu ürktü, öteledi. Ben mesela bir triko

ihtiyacımı öteliyordum, zamansızlıktan keyifsizlikten. Bir yolum düştü, 7-8 tane aldım. Çünkü ihtiyacım vardı, o sabitti, ötelenmişti sadece. Bir süre sonra ‘Yeter’ deyip alıyorsunuz. Bunu şuna da benzetebiliriz: Sabah kahvaltı yapmanız gerekiyor, yapamadınız. Öğlen atıştırdınız. Akşam artık normalden fazla yiyorsunuz. Çünkü açsınız. 2017 yılı bu ötelenmiş ihtiyaçların karşılanacağı yıl olacak. Döviz meselesine gelince, şöyle: Eğer sadece saat fiyatı artacak olsaydı o zaman gol yersiniz. Ama dövize bağlı olarak hemen hemen her ürünün fiyatı artacak. Genel olarak fiyat düzeyi değişince göreli olarak saat de kabul edilebilir seviyede kalacak. Buna ek olarak kampanyalar da yapıyorsunuz tabii. Talebi canlı tutmak için kampanya yapıyorsunuz. Bu tabii kârlılığı etkiliyor ama nakit akışını bozmamak için kârlılığı öteleyebiliyorsunuz. Burada bu dengeyi kurmanız gerekiyor.

Talep durgunluğu saat pazarındaki farklı segmentleri farklı etkiledi mi?

Lüks segmentle orta segment arasında çok büyük bir fark yaşanmadı. Lüks segment biraz daha fazla sıkıntı çekti sadece, ama belirgin bir fark değil,

Halbuki lüks segment daha muaf zannedilir, neden böyle oldu?

Bu biraz moral motivasyon işi. İnsanlar biraz ayağını kesti alışverişten. Saat pazarı yüzde 5.5 küçüldü. Fiyat artışı bu yıl

her iki segmente de eşit etki eder.

Fiyat artışını stoklarla bir süre engellemek mümkün mü?

Stok var tabii, ama döviz borcunuz var. Eskiden almış olmanız bir şey ifade etmiyor çünkü borcu dövizle ödeyeceksiniz.

"ONLINE SATIŞ EN İYİ MAĞAZAYI İKİYE KATLADI"

İnsanlar dışarı çıkmayınca online satışlara olumlu etki oldu mu?

Biz online satıştan çok memnunuz. Bu yıl için yüzde 45 büyümeyi öngörüyoruz. 2016’da yüzde 20 büyüdük online’da. Daha fazla da büyürdük ama yazılım güncellemesi gerekti. Bu yatırımı gerçekleştirmemiz zaman aldı. 2017’de online’da agresif büyüyeceğiz. Biz online’daki satışlarımızı o kadar yükselttik ki şu an açık ara en iyi mağazadan daha çok ciro yapıyor. Bizim sahada en iyi satışımız İstinye Park alışveriş merkezinde. Online mağazamız bunun iki katı ciro yapıyor. Önümüzdeki yıl bunu üç katı yapmayı hedefliyoruz.

MELTEM ERSOY / GAZETE HABERTÜRK