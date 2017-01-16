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Yurtdışında tatilin garantisi 100 lira

Yurtdışına gidenler başkalarına verebilecekleri zarar için yeşil kart sigortası yapmak zorunda. Yeşil kart kalış süresine göre 52.5 Euro’dan (208 lira) başlıyor.

16 Ocak 2017 Pazartesi, 07:27:36 Güncelleme: 07:32:40

Tatil yaklaştı, bir çok aile yurtiçinde olduğu gibi tatilini yurtdışında gerçekleştirme hayali de kurmaya başladı. Yurtdışına uçak ile gidenler olduğu gibi özel otomobilleri ile gidenler de az değil. Ancak yurtdışına gidenler eğer kasko poliçelerine teminat ekletmez ise büyük sorunlar ile karşılaşabilir. Yurtdışına gidenler her şeyden önce Yeşil Kart Sertifikası almak zorunda.

Bu sertifika Türkiye’nin de imzaladığı 1959 tarihli Strasbourg Anlaşması çerçevesinde, yeşil kart sistemi dahilindeki ilkelere, Mali Mesuliyet Poliçesi’nin uluslararası uzantısı şeklinde, kaza mahalli ilke mevzuatı ve limitleri dahilinde teminat veren, uluslararası, yeşil renkli ve tek formatla düzenlenen bir belge.

Binek araçlarda yeşil kart fiyatı 52.5 Euro’dan yani yaklaşık 208 liradan başlıyor. 15 günlük süre için 52.5 Euro 1 yıla kadar olan sürede 262.5 Euro’ya kadar çıkıyor. Yeşil kart poliçesinin düzenlenebilmesi için taşıt ruhsatı ve geçerli Türk trafik sigortası fotokopilerinin ibrazı yeterli. Trafik sigortasının yurtdışında geçerli hali sayabileceğimiz yeşil kartı sigorta şirketlerinden temin etmek mümkün.

ORTALAMA KASKO BİN 58 LİRA

Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi yeşil kart bir nevi trafik sigortası. Peki aracınız çalınır veya kazada pert olursa ne yapacaksınız? Öncelikle şunu belirtelim, mevcut kasko sigortanız yurtdışı hasarları karşılamıyor. Bunun için kasko sigortasına ek teminat alınması gerekiyor. Tabii öncelikle bir kasko sigortası olmak zorunda.

Ancak normal kasko yurtdışı hasarları karşılamadığı için yurtdışı teminat ekletilmeli. Bu ek teminatın tutarı ise normal kasko sigortasının yüzde 10’u civarında. Türkiye Sigorta Birliği’nin istatistiklerine göre 2016’nın ilk 9 ayında otomobiller için 2 milyar 919 milyon liralık kasko poliçesi kesilmiş. Bu para 2 milyon 759 bin araç için alınmış. Yani araç başına bin 58 lira kasko primi düşüyor. Yurtdışı kasko bu tutarın yüzde 10’u civarında yani 100 lira kadar. Böylece 10 liralık bu ek teminatı alarak aracınızı yurtdışında rahatça sokaklara park edebilirsiniz.

RAHİM AK/GAZETE HABERTÜRK

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