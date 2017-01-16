4.2 milyonun primi iniyor

Sosyal güvenlikte atılan önemli adımlara bir yenisi daha eklenecek. Genel Sağlık Sigortası borçlularına yapılandırma ile önemli bir imkan getirilmesinin ardından, tek prim döneminin de kısa süre içinde başlaması planlanıyor. Böylece 4.2 milyon kişinin her ay ödediği prim düşecek.

GEÇEN YIL BAŞLADI

Genel Sağlık Sigortası kapsamında 4.2 milyon kişi, sigorta primini, gelirine göre 71,10- 213,30- 426,19 lira olmak üzere 3 farklı dilimden ödüyor. Bu uygulama değişecek. Tek bir prim tutarı belirlenecek, herkes bu tutardan ödeme yapacak. Bu tutar da mevcuttan daha az olacak. Böylece 4.2 milyon kişinin prim tutarı düşecek. Mevcut sistemde, gelir testi yaptırmayanların borcu da yüksek prim üzerinden hesaplanıyor.

Test yaptırmayanlar, 'asgari ücretin 2 katı geliri var' kabul ediliyor ve 426 liralık prim borcu çıkarılıyor. Yeni sistemde bu kişilerin de faturası inecek. Çalışma Bakanlığı, bu konuda geçtiğimiz yıl çalışma başlatmıştı. Çalışmanın son aşamada olduğu belirtiliyor. Prim tutarının kapsamdaki herkes için 50 lira civarında olması planlanıyor.

MEVCUT SİSTEMDE NE VERİLİYOR?

Evdeki kişi başına gelir;

Brüt asgari ücretin üçte birinden az olanlar (1.777,5/3 = 592,5 TL): GSS primi ödemeyerek sağlıktan ücretsiz yararlanıyor.

Brüt asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret arasında olanlar (592,5 TL-1.777,5 TL): 592,5 x % 12 = 71,1 TL

Brüt asgari ücret ile asgari ücretin 2 katı arasında olanlar ( 1.777,5 TL-3.555 TL): 1.777,5 x % 12 = 213,3 TL

Brüt asgari ücretin 2 katı olanlar (3.555 TL): 3.555 x % 12 = 426,6 TL.

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