İŞ-YAŞAM
16 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
GSS
İŞ-YAŞAM

4.2 milyonun primi iniyor

Genel Sağlık Sigortası primi ödeyen 4.2 milyon kişiye iyi haber var. 71, 213 ve 426 lira şeklindeki 3 ayrı tutar yerine, tek prim dönemine geçilecek. Çalışma son aşamada. Primin herkes için 50 liraya inmesi planlanıyor.

16 Ocak 2017 Pazartesi, 10:04:02 Güncelleme: 10:10:52

Sosyal güvenlikte atılan önemli adımlara bir yenisi daha eklenecek. Genel Sağlık Sigortası borçlularına yapılandırma ile önemli bir imkan getirilmesinin ardından, tek prim döneminin de kısa süre içinde başlaması planlanıyor. Böylece 4.2 milyon kişinin her ay ödediği prim düşecek.

GEÇEN YIL BAŞLADI

Genel Sağlık Sigortası kapsamında 4.2 milyon kişi, sigorta primini, gelirine göre 71,10- 213,30- 426,19 lira olmak üzere 3 farklı dilimden ödüyor. Bu uygulama değişecek. Tek bir prim tutarı belirlenecek, herkes bu tutardan ödeme yapacak. Bu tutar da mevcuttan daha az olacak. Böylece 4.2 milyon kişinin prim tutarı düşecek. Mevcut sistemde, gelir testi yaptırmayanların borcu da yüksek prim üzerinden hesaplanıyor.

Test yaptırmayanlar, 'asgari ücretin 2 katı geliri var' kabul ediliyor ve 426 liralık prim borcu çıkarılıyor. Yeni sistemde bu kişilerin de faturası inecek. Çalışma Bakanlığı, bu konuda geçtiğimiz yıl çalışma başlatmıştı. Çalışmanın son aşamada olduğu belirtiliyor. Prim tutarının kapsamdaki herkes için 50 lira civarında olması planlanıyor.

MEVCUT SİSTEMDE NE VERİLİYOR?

Evdeki kişi başına gelir;

Brüt asgari ücretin üçte birinden az olanlar (1.777,5/3 = 592,5 TL): GSS primi ödemeyerek sağlıktan ücretsiz yararlanıyor.
Brüt asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret arasında olanlar (592,5 TL-1.777,5 TL): 592,5 x % 12 = 71,1 TL
Brüt asgari ücret ile asgari ücretin 2 katı arasında olanlar ( 1.777,5 TL-3.555 TL): 1.777,5 x % 12 = 213,3 TL
Brüt asgari ücretin 2 katı olanlar (3.555 TL): 3.555 x % 12 = 426,6 TL.

Takvim

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 2
  • Misafir 6 dakika önce
    çok geç kalınmış bi karar, çok insanı magdur etti bu gss sistemi...ne zaman uygulanacak yeni sistem?..inşallah aylar sonra değildir...
  • Misafir 31 dakika önce
    10 yildir Yurtdisinda oturuyorum,adresimi buraya kayit ettirmedigim icin benden 5000 lira gss ucreti talep ediliyor,bu durumda magdurum!!!!!
  • Misafir 33 dakika önce
    hayirlisi olsun. iyi olmus
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
"Ekmek tasarrufu ile 8 milyar lira cepte kalabilir"
İŞ-YAŞAM

"Ekmek tasarrufu ile 8 milyar lira cepte kalabilir"
Gümrük Birliği ile tarımda dönüşüm yaşanacak
İŞ-YAŞAM

"30-40 milyar dolarlık yapacak"
"Tek kıymetlimiz nakit akışı"
İŞ-YAŞAM

"Tek kıymetlimiz nakit akışı"
Bakan Özlü: "Elektrikli otomobil üretimine geçeceğiz"
İŞ-YAŞAM

Bakan Özlü'den yerli otomobil açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Döviz silahıyla üzerimize geliyorlar
İŞ-YAŞAM

"Döviz silahıyla üzerimize geliyorlar"
İhracatçı yeşil pasaportuna kavuşuyor
İŞ-YAŞAM

16-17 bin kişiye yeşil pasaport verilecek
Maliye Bakanı 2016 bütçe rakamlarını açıkladı
İŞ-YAŞAM

2016 YILINDA BÜTÇE AÇIĞI...
Ölçü aletlerinin muanesini yaptırmayana ceza geliyor
İŞ-YAŞAM

BUNU YAPMAYANA BİN 835 TL CEZA!
4.2 milyonun primi iniyor
İŞ-YAŞAM

O ÖDEME ARTIK 50 LİRAYA İNİYOR!
Kamu yatırımda gaza bastı
İŞ-YAŞAM

GAZA BASTI: 116 MİLYAR TL
Akaryakıt zamlarında haksız kazanç uyarısı
İŞ-YAŞAM

ŞİKAYETLERLE BİRLİKTE, BÜYÜK HAKSIZLIK DA ORTAYA ÇIKTI!
Kaskoya yüzde 30 zam geliyor
İŞ-YAŞAM

DİKKAT! YÜZDE 30 ZAM GELİYOR

Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme