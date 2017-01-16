İŞ-YAŞAM
16 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Konyaaltı
İŞ-YAŞAM

Konyaaltı Sahili projesinde yeniden ihaleye çıkarılacak

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Konyaaltı Sahili projesi için 19 Ocak 2017 tarihinde yeniden ihaleye çıkacak.

16 Ocak 2017 Pazartesi, 13:32:19 Güncelleme: 13:35:44 AA

Antalya Büyükşehir Belediyesinin duyurusuna göre, Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi, 3701 ada 2, 3699 ada 4, 3700 ada 1, 563 ada 3, Arapsuyu Mahallesi, 12767 ada 10, 1208 ile 1213 parseller ile Konyaaltı Beach Park ve Konyaaltı ilçesinde devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan alanlarda hazırlanan avan ve/veya konsept projeler kapsamında yer alan ünitelerin/yapıların bir bütün halinde, çevre düzenlemesi işi kapalı teklif usulü ile ihale edilecek.

İhale, söz konusu sahilin 29 yıl süreyle işletme hak bedeli ve hasılattan yüzde 1 pay verilmek şartıyla işletilmesi ve süre sonunda bedelsiz olarak Antalya Büyükşehir Belediyesine devredilmesini de kapsıyor.

İhale, 19 Ocak saat 15.00'te Antalya Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştirilecek.

İşin toplam yatırım maliyeti 129 milyon 471 bin 934 lira, artırıma esas ilk yıl tahmini işletme hakkı bedeli KDV hariç, 6 milyon 100 bin lira olarak belirlendi.

İstekliler, ihale dokümanını Antalya Büyükşehir Belediyesi, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından (Emlak Şube Müdürlüğü) mesai saatleri içinde görebilecek veya bin lira bedel karşılığında alabilecek.

Konyaaltı sahili düzenlenmesi işi için ilk ihale tarihi 11 Kasım 2016 olarak açıklanmış ancak istekli firma çıkmayınca ihale ertelenmişti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İşsizlik oranı ekim ayında yüzde 11.8 oldu
İŞ-YAŞAM

Ekonomi için kritik veri açıklandı
Maliye Bakanı 2016 bütçe rakamlarını açıkladı
İŞ-YAŞAM

2016 yılında bütçe açığı...
4.2 milyonun primi iniyor
İŞ-YAŞAM

O ödeme artık 50 liraya iniyor!
Akaryakıt zamlarında haksız kazanç uyarısı
İŞ-YAŞAM

Şikayetlerle birlikte, büyük haksızlık da ortaya ...
Kamu yatırımda gaza bastı
İŞ-YAŞAM

Gaza bastı: 116 milyar TL
Yurtdışında tatilin garantisi 100 lira
İŞ-YAŞAM

100 TL'ye kafanız rahat dolaşın!
Konyaaltı Sahili projesinde yeniden ihaleye çıkarılacak
İŞ-YAŞAM

TÜRKİYE'NİN GÖZDESİ İKİNCİ KEZ TALİP ARAYACAK!
Türkiye ABD'yi DTÖ'ye şikayet edecek
İŞ-YAŞAM

TÜRKİYE, ABD'Yİ ŞİKAYET EDECEK!
Kaskoya yüzde 30 zam geliyor
İŞ-YAŞAM

DİKKAT! YÜZDE 30 ZAM GELİYOR

Kırgızistan'da düşen uçağın "THY uçağı" denilmesi büyük yankı uyandırdı
İŞ-YAŞAM

TÜRKİYE'DEN ULUSLARARASI BASINA 'THY' TEPKİSİ!
Türkiye'de geçen yıl 21 bin yabancı tapu sahibi oldu
İŞ-YAŞAM

YATIRIMCININ ADRESİ YİNE ŞAŞMADI!
Akçansa Genel Müdürlüğü´ne Şahap Sarıer atandı
İŞ-YAŞAM

SABANCI HOLDİNG BÜNYESİNDE YENİ ATAMALAR!
Sermaye Piyasası Araçları Vergilendirme