Trump'ın tehditi hisselerde değer kaybına neden oldu

ABD'de başkanlığa seçilen Donald Trump, Alman otomobil üretici şirketleri ABD pazarına gönderdikleri otomobillere yüzde 35 gümrük vergisi uygulamakla tehdit ederken, bu plan hem Berlin'in tepkisine hem de üretici firmaların hisselerinde düşüşe neden oldu.

Almanya'nın Bild gazetesinde bugün yayınlanan bir röportajda, Trump Alman otomobil üreticileri BMW , Daimler ve Volkswagen'in ABD topraklarında daha çok araç üretememelerini eleştirdi. Trump, Almancaya çevrilen açıklamalarında, "Eğer dünyanın başka yerlerinde otomobil üretmek istiyorsanız o zaman size bol şans diliyorum. ABD için de otomobil üretebilirsiniz, fakat ABD'ye gelen her araç için yüzde 35 vergi ödeyeceksiniz" dedi.

Trump, "BMW'ye Meksika'da bir fabrika üretebileceklerini ve ürettikleri bu otomobilleri ABD'ye yüzde 35 vergi olmadan

satabileceklerini düşünüyorlarsa bunu unutabileceklerini söylerim" dedi.

BMW hisseleri TSİ 1455'te yüzde 2.2 değer kaybederken, Volkswagen ve Daimler hisseleri de aynı saatlerde en az yüzde 2

aşağıda seyretti. Her üç Alman otomobil üreticisi de Meksika'da büyük yatırımlar gerçekleştirirken, aynı zamanda ABD'de de imalar gerçekleştirdiklerine dikkatleri çektiler.