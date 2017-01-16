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Donald Trump
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Trump'ın tehditi hisselerde değer kaybına neden oldu

Donald Trump, BMW ve Volkswagen'i sert bir şekilde eleştirince, hisselerde yüzde 2 düşüş yaşandı

16 Ocak 2017 Pazartesi, 17:15:00 Güncelleme: 17:36:15 Reuters

ABD'de başkanlığa seçilen Donald Trump, Alman otomobil üretici şirketleri ABD  pazarına gönderdikleri otomobillere yüzde 35 gümrük vergisi  uygulamakla tehdit ederken, bu plan hem Berlin'in tepkisine hem  de üretici firmaların hisselerinde düşüşe neden oldu.

Almanya'nın Bild gazetesinde bugün yayınlanan bir röportajda, Trump Alman otomobil üreticileri BMW , Daimler ve Volkswagen'in ABD topraklarında daha çok araç üretememelerini eleştirdi. Trump, Almancaya çevrilen açıklamalarında, "Eğer dünyanın başka yerlerinde otomobil üretmek istiyorsanız o zaman size bol şans diliyorum. ABD için de otomobil üretebilirsiniz, fakat ABD'ye gelen her araç için yüzde 35 vergi ödeyeceksiniz" dedi.

Trump, "BMW'ye Meksika'da bir fabrika üretebileceklerini ve ürettikleri bu otomobilleri ABD'ye yüzde 35 vergi olmadan
satabileceklerini düşünüyorlarsa bunu unutabileceklerini söylerim" dedi.

BMW hisseleri TSİ 1455'te yüzde 2.2 değer kaybederken, Volkswagen ve Daimler hisseleri de aynı saatlerde en az yüzde 2
aşağıda seyretti. Her üç Alman otomobil üreticisi de Meksika'da büyük yatırımlar gerçekleştirirken, aynı zamanda ABD'de de imalar gerçekleştirdiklerine dikkatleri çektiler.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 5 dakika önce
    adam gider tam ya
  • Misafir 7 dakika önce
    Çok dobra bir adam
  • Misafir 16 dakika önce
    trump sen bana çok sempatiko gelmeye başladın
  • Misafir 18 dakika önce
    Adam haklı. Nede olsa hem başkan hem iş adamı.
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