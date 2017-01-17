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Zeytinyağı satışı Kasım ve Aralık ayında yükselişe geçti

Zeytinyağı ihracatında 6 bin 623 tonluk dış satımın yaklaşık yüzde 42'si bu ürünün üretim ve ticaretinde dünya lideri olan İspanya ve İtalya'ya gerçekleştirildi.

17 Ocak 2017 Salı, 09:58:11 Güncelleme: 10:01:09 AA

Türk ihracatçısı, sezonun ilk iki ayında yaptığı zeytinyağı dış satımının yaklaşık yüzde 42'sini, bu ürünün üretimi ve ticaretinde dünya lideri olan İspanya ve İtalya'ya gerçekleştirdi. Geçen sezonun iki ayında hiç ürün gitmeyen İspanya ve İtalya'ya dış satım, 2 bin 772 tona ulaştı.

Zeytinyağı ihracat sezonunun ilk iki ayında yapılan 6 bin 623 tonluk dış satımın yaklaşık yüzde 42'si, bu ürünün üretim ve ticaretinde dünya lideri olan İspanya ve İtalya'ya gerçekleştirildi.Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği verilerine göre, 2015 yılı 1 Kasım'da başlayan zeytinyağı ihracat sezonu, 31 Ekim 2016'da sona erdi.İhracat, sezonda miktar olarak yüzde 14 gerileyerek 12 bin 754 tona, değer açısından da yüzde 16 düşüşle 55,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.Geçen yıl 1 Kasım'da başlayan yeni ihracat sezonunun ilk iki ayında ise geçen döneme göre miktar olarak yüzde 322 artışla 6 bin 623 ton, değer açısından yüzde 173 yükselişle yaklaşık 22,8 milyon dolarlık dış satım rakamına ulaşıldı.

EN ÇOK İSPANYA'YA SATILDI

Kasım ve aralıkta en fazla zeytinyağı ihracatı, 2 bin 256 tonla İspanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi, bin 624 tonla ABD izledi, İtalya'ya dış satım 515,8 ton olarak gerçekleşti.Söz konusu iki aydaki zeytinyağı ihracatının yaklaşık yüzde 42'si, bu ürünün üretim ve ticaretinde dünya lideri İspanya ve İtalya'ya yapıldı. Geçen sezonun ilk iki ayında hiç ihracat yapılamayan bu iki ülkeye dış satım, şimdiden 2 bin 772 tona ulaştı.

Balıkesir Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Gurubu Başkanı ve aynı zamanda zeytinyağı üretip ihraç eden bir firmanın sahibi Mehmet Hakkı Semerci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zeytinyağı denilince akla İspanya ve İtalya'nın geldiğini belirterek, şunları kaydetti:"Bu üründe dünya lideri bu iki ülkedir. Sadece İspanya'nın yıllık üretimi 1 milyon tonun üzerinde.

Dünya ticaretine bu iki ülke yön veriyor. Geçen yıl yüksek fiyatlar nedeniyle ihracat yapamamıştık. Bu yıl hem iç piyasada fiyatların biraz geri çekilmesi hem de dövizin yükselmesiyle dünyayla entegre fiyatlar oluştu ve ihracatın önü açıldı. Denge fiyatlar, ihracatçıya avantaj sağladı. Bu yıl ihracat iyi gider diye umuyoruz. İki ayda yüzde 322'lik artış sevindirici."

 

 

 

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