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TAB Gıda Genel Müdürü: Başarının sırrı inovasyon

TAB Genel Müdürü Caner Dikici, "TAB Gıda olarak geliştirdiğimiz inovasyonlar sayesinde tüm markalarımızda olduğu gibi Popeyes ‘ta da gittikçe genişleyen bir ürün gamına sahibiz. Başarının sırrı inovasyon" dedi

17 Ocak 2017 Salı, 15:36:55 Güncelleme: 15:42:51 HABERTURK.COM

TAB Gıda Genel Müdürü Caner Dikici: “TAB Gıda olarak geliştirdiğimiz inovasyonlar sayesinde tüm markalarımızda olduğu gibi Popeyes ‘ta da gittikçe genişleyen bir ürün gamına sahibiz. Markamızın globalde sürdürdüğü çalışmaları ve sektörümüzde yükselen trendleri yakından takip ediyoruz. Tüketicilerimize kendi mutfağımızda geliştirdiğimiz inovasyonları aktarabilmek için yenilikçi, güncel ve interaktif bir duruş sergilememiz gerekiyor.

Burger King'den sonra TAB Gıda ailesinin hızla büyüyen markası olduklarını dile getiren Dikici,  “2015 yılında Popeyes Louisiana Kitchen tarafından “International Market of the Year” ödülüne layık görüldük. Bu sene ise TAB Gıda, Popeyes Louisiana Kitchen tarafından “Franchisee of the Year” ödülünü aldık.  Tüm bu gelişmeler Popeyes ’ta doğru yolda olduğumuzun açık bir göstergesi” dedi.

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